Accederea în play-off şi clasarea pe locurile 5-6, obiectivele AHC Dunărea pentru noul sezon

La începutul acestei săptămâni, în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Călăraşi, s-a desfăşurat o conferinţă de presă care a avut ca scop prezentarea noului lot al echipei de handbal AHC Dunărea pentru sezonul 2017-2018.

La întâlnirea cu mass-media locală au fost prezenţi managerul echipei, Cristian Gavrilă, antrenorul formaţiei, Adrian Petrea şi o parte din jucători.

Adrian Petrea: „Lotul este 99% conturat”

Antrenorul Adrian Petrea a declarat că lotul este format în proporţie de 99% pentru sezonul 2017-2018. Acesta a mai precizat că formaţia este alcătuită din 16 jucători, iar alături de echipă vor mai veni trei jucători de la CSS Călăraşi. Petrea îşi doreşte să mai împrumute unul sau doi jucători de perspectivă care să ajute echipa în sezonul care urmează. Obiectivele Dunării Călăraşi pentru noul sezon sunt: accederea în faza de play off şi clasarea pe locurile 5-6. „Vizavi de crearea lotului pentru sezonul 2017-2018, în echipa de handbal AHC Dunărea Călăraşi s-au făcut câteva modificări. Din punctul meu de vedere, acestea sunt modificări importante pentru a putea atinge obiectivele propuse de club şi aici vreau, în primul rând, să le mulţumesc jucătorilor care nu mai fac parte, în acest sezon, din echipă, le mulţumesc şi pentru angajamentul pe care l-au avut, pentru efortul depus şi pentru obiectivul îndeplinit al echipei, şi anume, acela de a ne califica în prima fază în play-off şi apoi acela de a termina campionatul pe locul şapte. Lotul este 99% conturat pentru acest sezon. În măsura posibilităţilor aş mai dori să împrumutăm un jucător-doi de perspectivă, care să ne ajute pentru sezonul actual. Juniorii sunt trei copii pe care eu i-am departajat din tot ce am văzut la nivel de juniori 1 şi sunt de părere că ei pot face faţă cerinţelor unei echipe de ligă. Este vorba despre: Neaţă Costin, Daniel Panait, Cezar Cristescu. Noi ne vom propune un obiectiv îndrăzneţ. În primul rând, vrem să accedem în faza de play-off, acesta este şi obiectivul clubului şi apoi, un obiectiv îndrăzneţ, să atacăm locurile 5-6”, a afirmat antrenorul AHC Dunărea Călăraşi, Adrian Petrea.

Jucătorii care fac parte din echipa AHC Dunărea Călăraşi

Lotul Dunării este format din următorii jucători: portari-George Şelaru, Valeriu Erhan, Mihai Coveianu; extremă stângă-Florin Dospinescu, Mihai Timofte; inter stânga- Irakli Chikovani, Viorel Fotache; centru: Josip Peric, Victor Vartic, Alex Popia; inter dreapta-Stanko Stankovic, Shahoo Nosrati; extremă dreaptă- Mihai Tărîţă, Alexander Starcenko; pivoţi- Pavel Gurkovsky, Vuk Lazovic.

Cine a plecat de la echipă

Cei care au părăsit AHC Dunărea sunt: Răzvan Gavriloaia, Sabin Ignat, Marius Ignat, Nikolay Sorokin, Konstantin Kurylenko, Florin Acatrinei, Anatoli Bulov, Iulian Halcă.

Mihai Timofte, noul căpitan al echipei

Adrian Petrea a mai menţionat că lotul format este unul echilibrat, cu jucători de valoare aproape egală şi este de părere că acest sezon va fi unul mai puternic şi mai activ. Mihai Timofte va fi căpitanul echipei. „Mă bucur foarte mult şi apreciez eforturile clubului pentru că a putut păstra jucătorii cu care am fost împreună anul trecut. Am cerut să se facă tot posibilul ca aceşti jucători să rămână. Cu lotul pe care îl avem vom crea o echipă şi ne vom atinge obiectivele, pentru că până la urmă trebuie să muncim, de aceea practicăm handbal. Este un lot echilibrat pe posturi, cu jucători de valoare aproape egală, ceea ce e foarte bine, pentru că nu există diferenţă între ei de experienţă sau alte lucruri şi nu cred că la ora actuală avem un punct sensibil. Am format o echipă foarte echilibrată şi contez pe jucători, pentru că nu cer foarte mult, decât să fim toţi angrenaţi pentru a putea câştiga cât mai multe meciuri. Va fi un sezon mai puternic şi mai activ acest sezon. Am încredere în jucătorii pe care i-am adus, în jucătorii care au rămas. Este o pierdere plecarea lui Răzvan Gavriloaia. Aş fi vrut ca Gavriloaia şi Sabin Ignat să facă parte, anul acesta, din colectivul pe care îl avem. Referitor la antrenorul secund, nu am renunţat la idee, am mare nevoie de un coleg care să mă ajute şi am câteva variante, acum trebuie doar discutat la nivel de conducere să găsim finanţare pentru partea de antrenor secund. Din sezonul acesta, căpitanul echipei va fi Mihai Timofte şi sunt sigur că vom avea o colaborare destul de transparentă şi destul de corectă. În momentul acesta, în proces de recuperare se află Şelaru George şi Victor Vartic. Şelaru vine după o accidentare la genunchi, iar Vartic vine după o operaţie la umăr”, a conchis Adrian Petrea.

Viorel Fotache a venit la Dunărea datorită publicului călărăşean

Unul dintre noii jucători ai Dunării, internaţionalul Viorel Fotache, a explicat, în cadrul conferinţei de presă, de ce a ales să joace la Călăraşi. „Am venit la Călăraşi pentru că am avut anumite motive personale, este vorba de soţie, am vrut să fiu mai aproape de casă. Al doilea motiv este publicul, care mi-a plăcut foarte mult. Vine multă lume la sală, iar acest lucru îmi place. M-am obişnuit ca la Baia Mare, unde trei ani am jucat cu sala plină şi nu am vrut să merg într-un oraş unde vin 200 de oameni la sală. Un alt motiv este proiectul clubului care este serios. Când am vorbit cu Adrian Petrea, a fost scurt şi la obiect, iar acest aspect mi-a plăcut şi a fost unul din lucrurile care m-au convins să vin aici”, a spus Viorel Fotache, care, ultima dată a jucat în Germania, la Stuttgart. Acesta a mai evoluat la CSM Bucureşti, Minaur Baia Mare, Uztel Ploieşti şi Champions League.

Josip Peric se vede jucând la Dunărea Călăraşi mulţi ani de acum înainte

O altă nouă achiziţie a clubului Dunărea este Josip Peric. „Am vorbit cu antrenorul, cu domnul primar şi totul a fost bine pentru mine. Mi-am putut găsi locul în echipă şi asta este cheia. Proiectul este bun pentru mine, mă văd jucând aici pentru mai mulţi ani, sper”, a declarat Peric. Josip Peric, internaţional din Bosnia şi Herțegovina, a jucat la HC Zrinjski, HC Izvidac (2008-2009 în Cupa EHF, 2010-2011 în Cupa Cupelor, 2011-2012 în EHF Champions League), Grundfos Tatabanya KC (2014-2015 în Cupa EHF), Qatar SC, HC Odorhei (2015-2016 câştigător Chalenge Cup).

AHC Dunărea Călăraşi se află în acest moment în cantonament, la Cheile Grădiştei, iar pe data de 20 iulie va continua pregătirea în Călăraşi.

