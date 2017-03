Act criminal! O persoană a otrăvit câinii locatarilor de la ANL 2

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Mai multe persoane au făcut plângere la Poliţie, după ce o persoană, încă neidentificată, le-a aruncat în curte otravă pentru câini. Otrava a fost aruncată în curtea mai multor locuinţe din cartierul ANL 2, iar, până la momentul de faţă, au murit trei câini de rasă şi alţi trei se află la perfuzii, în stare gravă. Primul stăpân care şi-a văzut animalul otrăvit a alertat vecinii. Oamenii au intervenit rapid şi au reuşit să salveze câteva animale, tratându-i în primă fază cu apă cu bicarbonat. Persoana care a făcut acest gest nu s-a gândit la copiii locatarilor, care în această perioadă se joacă în curte şi puteau pune mâna pe otravă fără să îşi dea seama. Una dintre persoanele care şi-a găsit câinele mort ne-a declarat că au fost aruncate în curţi, dar şi pe spaţiul verde din faţa locuinţelor gâturi de pui acoperite cu o substanţă albă cremoasă. Numărul deceselor ar putea să crească, fiind puşi în pericol şi câinii care au trecut prin zonă. La faţa locului s-a deplasat o echipă de criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, care au prelevat probe şi au început cercetările în cadrul unui dosar penal pentru infracţiunea de ucidere a animalelor cu intenţie şi fără drept. Probele prelevate vor fi analizate la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Călăraşi, iar poliţiştii fac cercetări pentru identificarea autorului. Oamenii bănuiesc că autorul ar fi un vecin care s-a plâns, în nenumărate rânduri, de zgomotele făcute de animale.

