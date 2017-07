Acţiune de informare a ITM cu privire la transformarea muncii nedeclarate în una declarată

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În cadrul unei acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată, ce se desfăşoară în perioada 14 iunie – 31 august 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) din Călăraşi a organizat o întâlnire cu angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, transporturilor, panificaţiei şi exploatarea şi industrializarea lemnului. Întrunirea a avut loc în data de 20 iulie 2017, la sediul ITM Călăraşi.

În cadrul evenimentului au fost prezentate următoarele aspecte: principalele reglementări cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă; prevederile legale privind timpul de muncă şi de odihnă; elementele care trebuie înregistrate în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi termenele de transmitere a acestora. De asemenea au fost dezbătute propunerile de modificare a Codului Muncii (Legea nr. 53/2003 republicată) cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă, timp de muncă şi de odihnă.

