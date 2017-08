Activităţi inedite şi distractive, la Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru Odobescu” din Călăraşi derulează din luna iulie a acestui an proiectul „Bibliovacanţa”.

Lucruri minunate se întâmplă la sediul Bibliotecii Judeţene „Alexandru Odobescu” din Călăraşi, de când proiectul „Bibliovacanţa” a prins viaţă. Zeci de copii sunt atraşi în lumea lecturii şi a artei, aceştia petrecându-şi timpul liber prin metode interactive şi atractive. Proiectul a debutat cu „Ziua micilor artişti”. În prima săptămână, copiii înscrişi în program au pictat, colorat şi confecţionat cărţi cu ajutorul tehnicii origami, din acestea fiind realizat un banner dedicat proiectului, au participat la diverse jocuri, au realizat semne de carte, au citit. De asemenea, aceştia au avut un invitat special, pe doamna „Barabumbosaur”, care a dezbătut împreună cu micuţii diferenţele dintre dinozauri şi dragoni, după care au realizat dinozauri prin decupaj şi tehnica origami. Copiii s-au şi relaxat ascultând „Barabumbosaurul” de Cezar Petrescu, iar prima săptămână s-a încheiat cu vizionarea animaţiei „Bunul dinozaur”.

Cea de-a doua săptămână a fost dedicată informaţiilor despre ape, mări şi oceane, creaturile care le populează, mijloace de transport pe mare, marinari şi piraţi. Aceştia au aflat cum ajunge sarea în mare, cum se formează valurile, de ce păsările Flamingo au culoarea roz şi dacă sunt comestibili castraveţii de mare. Desigur, multe întrebări şi-au găsit răspunsul în cărţile răsfoite de copii: atlase viu colorate, cărţi 3D pop-up, encilopedii. Totodată, cei prezenţi şi-au întrecut abilităţile în bricolarea bărcuţei origami, au pictat, au colorat desene cu tematică marină şi tip puzzle, iar la final au aflat frumoasa poveste a fetiţei Ines, plecată în vacanţă la mare. Jocurile de logică, perspicacitate, îndemânare, de construcţie, pantomimă, domino, cuburi, jocurile de rol i-au ajutat pe copii să se cunoască mai bine, să se amuze, să se relaxeze şi să se bucure de minunatele clipe ale Bibliovacanţei. Tot în a doua săptămână, elevii au lecturat „Mica Sirenă” şi au aflat noi informaţii despre busole. Cu opt tentacule încălțate în șosete colorate și un chip zâmbitor, copiii au realizat vedeta de pe fundul mării, caracatița Noctiluca. Au decupat, decorat, lipit și colorat, s-au amuzat și s-au simțit mici artiști. Clubul de lectură a continuat cu informații inedite și imagini descriptive despre sirene, aceste făpturi marine fabuloase, cu un glas fermecător care fascinează lumea din cele mai vechi timpuri. În pauza dintre activități, a avut loc o escapadă cu micuții cititori în fața viitoarei mari biblioteci. În ultima zi lucrătoare a săptămânii, s-a vizionat filmul „Piraţii” şi s-a citit despre „Aventurile unui fir de nisip”.

A urmat o altă săptămână plină de activităţi: s-au vizionat filme, s-a făcut karaoke, copiii au învăţat diferenţele esenţiale dintre insecte – păianjeni – miriapode, după care şi-au aprofundat cunoştinţele despre albine. Au citit povestea „Prima zi în afara stupului” şi au bricolat albinuţe, decor pentru ghivecele cu flori de acasă. Biblioteca a fost populată de insecte adevărate aduse de copii. Aceştia au învățat să realizeze buburuze și păianjeni din hârtie, din lecturi, filme și discuții. Copiii au văzut cu ochii lor diferența dintre un fluture și o molie, s-au convins că atunci când îi fredonezi unei gărgărițe cântecul special, aceasta zboară și multe alte informații au îmbogățit bagajul de cunoștinţe al micuților.

Săptămâna a patra a fost dedicată celor patru anotimpuri. Copiii au fost creativi și au realizat un pom 3D cu anotimpurile anului, au citit și au cules informații despre anotimpuri și toate tipurile de climă existente, au decupat, colorat, au lipit şi decorat o plantă carnivoră, au vizionat o comedie animată, au ascultat poveşti despre năzdrăvăniile lui Păcală. De asemenea, au confecţionat o amuletă dreamcather. Se spune despre aceasta că are puterea de a schimba visele. Legenda citită despre acest talisman le-a captat atenția copiilor, astfel încât și-au dorit și ei să aibă propriul talisman.

Proiectul „Bibliovacanţa” se încheie la jumătatea acestei luni.

