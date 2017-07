Adolescent prins de poliţie după ce a furat telefonul unui copil

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Pentru siguranța persoanelor și protejarea bunurilor deținute, la deplasarea pe stradă sau în alte locuri publice, polițiștii vin în sprijinul cetățenilor cu sfaturi utile, menite să contribuie la reducerea riscului de victimizare din infracțiunile de furt sau tâlhărie.

Acțiunile întreprinse de polițiști pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor vizează atât combaterea infracționalității, prin documentarea și probarea activității infracționale, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor care comit fapte contrare legii, cât și prevenirea săvârșirii lor, prin apropierea de comunitate și transmiterea de recomandări utile, care să contribuie la reducerea victimizării. La data de 26 iulie 2017, în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Călărași, a fost identificat și reținut un tânăr în vârstă de 16 ani din Călărași, bănuit că ar fi deposedat de telefonul mobil pe un băiat în vârstă de 12 ani. În urmă cu câteva zile, în timp ce se aflau pe stradă, pe timpul serii, acesta i-ar fi cerut minorului telefonul mobil pentru inițierea unui apel și nu i l-a mai înapoiat. Tânărul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind depus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călărași.

Cum să vă protejați integritatea și bunurile

Părinții sunt sfătuiți să îi instruiască pe copii să folosească telefonul pe stradă doar pentru primirea sau inițierea unor apeluri scurte sau urgente, evitând astfel să li se distragă atenția sau să fie deposedați de acesta. Nu înmânați bunurile dumneavoastră, sub niciun pretext, persoanelor pe care nu le cunoașteți. Nu vă lăsați atrași în discuții cu persoane necunoscute, care, sub pretextul că vă cer sprijinul pentru efectuarea unui apel telefonic, pot avea intenția de a vedea ce aparat dețineți pentru a-l putea sustrage.

