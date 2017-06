ADR Sud Muntenia face parte din Asociația Start Inovare

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 21 iunie 2017, la București, a avut loc evenimentul de lansare a clusterului „Start Inovare”, ce a fost găzduit de Institutul de Studii şi Proiectări Energetice. Asociația Start Inovare s-a înființat în anul 2016, fiind astfel rezultatul unui proces de colaborare între entități provenind din zone diverse ale economiei, care s-au reunit cu scopul de a facilita transferul tehnologic, pe scară largă, a celor mai avansate tehnologii menite să rezolve probleme din agricultură, mediu, energie, IT etc.. Din cluster fac parte Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud Muntenia, companii de renume mondial (General Electric, Kapsch), leaderi pe piață locală (Iridex, ISPE), universități, companii private de R&D, asociații etc., care împreună au capacitatea tehnologică de know – how și financiară de a genera soluții inovative cu aplicabilitate imediată. Membrii clusterului „Start Inovare” însumează o experiență și o istorie impresionantă în domeniul inovării și al transferului tehnologic, care, transpuse în cifre, arată astfel: peste 300 de ani de expertiză cumulată la nivel mondial; peste 2.000 de angajați în domenii extrem de variate precum energie, IT, agricultură, mediu, aeronave etc..

În deschiderea evenimentului de lansare, denumit „Smart Infrastructure Workshop”, directorul ADR Sud Muntenia, dr. ing. Liviu Mușat, a vorbit despre importanța participării în acest proiect ambițios pe de-o parte pentru sprijinirea dezvoltării comunităților locale din regiunea noastră, iar pe de altă parte pentru aportul important pe care îl poate avea Agenția pentru Dezvoltare Regională în clusterul „Start Inovare”, datorită expertizei profesionale construite în cei aproape 20 de ani de existență.

„În momentul în care am primit propunerea de a fi parteneri în cadrul acestui proiect atât de îndrăzneț – clusterul ‘Start Inovare’ -, am acceptat fără ezitare participarea ADR. În primul rând fiindcă regiunea în care noi ne desfășurăm activitatea are nevoie de acest parteneriat, în care transferul tehnologic și de know – how sunt soluții cheie pentru o dezvoltare durabilă armonioasă, care poate astfel genera o creștere a nivelului trai în comunitățile locale. De asemenea, un alt motiv care a stat la baza implicării noastre în acest cluster este dat de faptul că ADR Sud Muntenia, în cei aproape 20 de ani de existență, a câștigat o expertiză profesională importantă în domeniul dezvoltării regionale, pe care dorim să o oferim la rândul nostru acestui cluster, onorați fiind că suntem alături de dumneavostră. Prioritățile pe care clusterul și le-a propus se identifică aproape în totalitate cu prioritățile regiunii noastre, și aici mă refer în mod special la agricultură, industria alimentară, industria auto etc. Avem resurse și avem tradiție în regiunea Sud Muntenia, dar, din păcate, nu mai avem competitivitate, care, fără revigorarea domeniului cercetării este aproape o utopie. Drept pentru care credem în acest tip de dezvoltare în parteneriat, prin clusterul ‘Start Inovare’, și ne alăturăm acestei inițiative cu toată convingerea că poate fi o soluție pentru problemele cu care se confruntă cei peste trei milioane de locuitori ai regiunii Sud Muntenia. Venim cu toată încrederea și ne dorim să fim un membru de bază al clusterului, încredințându-vă că vom face tot ceea ce ne stă în putere ca Start Inovare să fie un succes”, a spus dr. ing. Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.

În prima parte a evenimentului de lansare au avut loc o sesiune plenară de prezentare a clusterului și a membrilor acestuia și o serie de discursuri din partea autorităților și ale unor organisme financiare naționale și internaționale. Ulterior, s-au desfășurat în paralel workshop-uri în domeniile: agricultură, mediu, energie și IT&C, în cadrul cărora au fost prezentate tendințele de dezvoltare pentru aceste sectoare de interes, precum și date cu privire la principalele noutăţi tehnologice din aceste domenii.

Organizația poate oferi prin intermediul membrilor săi soluții inovative pentru o mare diversitate de probleme cum ar fi: tehnologiile de compostare, rețele inteligente de energie, IT, telemedicină, drone etc.. Elementul central îl constituie capacitatea entităților reunite în această asociație de a accesa cele mai revoluționare tehnologii în domeniu, fundamentate pe principiile integrității și ale bunelor practici, și de a le pune în sprijinul economiei naționale, prin intermediul companiilor românești.

