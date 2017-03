Adrian Comşa este noul manager interimar al Spitalului Judeţean Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Adrian Comşa este noul manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţe „Dr. Pompei Samarian „ Călăraşi. Acesta a ocupat funcţia de director economic pentru o scurtă perioadă de timp, când la conducerea spitalului se afla dr. Dan Romulus Şerban. Adrian Comşa lucrează în cadrul spitalului la compartimentul Financiar şi va ocupa funcţia de manager interimar până la scoaterea postului la concurs.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.