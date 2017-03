Adrian Petrea: „Am reuşit să îndeplinim obiectivul de a aduce suporteri în număr cât mai mare la meciurile noastre”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Antrenorul echipei de handbal, AHC Dunărea Călăraşi, Adrian Petrea, a susţinut, în data de 27 martie 2017, înainte de ultima partidă din sezonul regulat, cea cu Potaissa Turda, o conferinţă de presă, în cadrul căreia a vorbit despre activitatea formaţiei. Dunărea s-a calificat în play-off-ul Ligii Naţionale de handbal masculin, înainte de finalul sezonului, astfel că, de când Petrea a poposit la Călăraşi, echipa a acumulat 14 puncte, în cele opt meciuri jucate.

Adrian Petrea şi-a îndeplinit obiectivul de a strânge mulţi spectatori la partidele Dunării. „De la început vreau să subliniez faptul că nu este o conferinţă de presă dedicată calificării noastre în play-off, ci este o conferinţă de presă pentru a prezenta informaţii despre felul în care ne desfăşurăm activitatea. Într-adevăr, calificarea în play-off este un prilej bun, un moment prielnic pentru echipă, pentru că înainte cu o etapă de terminarea sezonului regulat suntem calificaţi matematic în faza de play-off, o fază în care eu, cel puţin, de la început am avut mare încredere că pot realiza acest lucru, de aceea mi-am impus un obiectiv propriu, împreună cu jucătorii. Pe majoritatea jucătorilor îi cunoşteam, de aceea am acceptat provocarea să vin aici şi am ştiut de la început că pot face lucruri bune şi că pot avea rezultate bune cu ei. În schimb, de la început, am constatat, chiar în prima săptămână, că în rândul mass-mediei, în rândul oamenilor din Călăraşi, cuvântul play-off era foarte puţin. Unii erau chiar reticenţi cu privire la calificarea noastră în play-off, ţinând cont şi de punctele acumulate până să vin eu la Călăraşi, dar am demonstrat că putem să ne luptăm cu toate echipele din campionat şi am făcut meciuri foarte bune contra unor formaţii care luptă pentru podium în acest an. Aici, prin munca şi rezultatele noastre, cred că am reuşit să îndeplinim obiectivul de a aduce suporteri în număr cât mai mare la partidele noastre. Am avut meciuri când am jucat cu casa închisă, nu pot decât să mulţumesc pentru acest lucru jucătorilor pentru că au înţeles că noi suntem nişte actori şi avem nevoie de spectatori care să ne aplaude. Mai departe urmează faza de play-off. Am mare încredere în jucătorii mei şi încercăm sau ne străduim pe cât posibil să ajungem la rezultate bune, astfel încât suporterii să fie mândri de noi. Vom juca cu Dinamo în prima fază de play-off, o echipă puternică, dar în partida din returul campionatului am făcut faţă cu brio şi am fost foarte aproape chiar să şi câştigăm meciul. Cu orice echipă ne vom lupta, ne vom dărui la maxim”, a afirmat Adrian Petrea.

Tehnicianul Dunării Călăraşi a mai precizat că toate partidele din acest sezon au fost grele, deoarece formaţia a avut de recuperat un deficit de puncte. „Înaintea meciului de la Focşani am venit după un ciclu de meciuri destul de grele. Acolo s-a simţit oboseala şi, din păcate, am pierdut, deşi pusesem în calcul o victorie acolo, dar, dacă luăm ca analiză în prezent rezultatul final, eu zic că ne-am îndeplinit obiectivul intern. Toate partidele au fost grele pentru că am avut de recuperat un deficit de puncte. Din acest motiv, toate meciurile au fost jucate doar la victorie, dar, per ansamblu, pot să zic că ultima partidă a fost cea mai grea din cauză că a fost o deplasare foarte lungă. A fost un meci cu o miză destul de mare şi până la urmă chiar şi acolo am câştigat, chiar dacă lumea se aştepta să câştigăm la ultima clasată, dar eu eram conştient că ultimul meci va fi unul greu, şi pentru cei de la Satu Mare aceasta era ultima şansă pentru a se salva cumva de la retrogradare, în eventuala accederii noastre în play-off-ul campionatului”, a conchis Adrian Petrea.

