Adrian Petrea, noul antrenor al AHC Dunărea Călăraşi

În această săptămână, în cadrul Sălii Polivalente din municipiul nostru, s-a desfăşurat o conferinţă de presă prin intermediul căreia a fost prezentat noul antrenor principal al echipei de handbal AHC Dunărea Călăraşi, Adrian Petrea. La conferinţă au fost prezenţi, printre alţii, managerul sportiv al formaţiei, Cristian Gavrilă, căpitanul echipei, Răzvan Gavriloaia, şi jucătorul Mihai Timofte.

Adrian Petrea: Îmi propun ca împreună cu jucătorii şi toţi oamenii care sunt implicaţi la acest club să creăm un spectacol frumos oamenilor”

Adrian Petrea a declarat că nu doreşte să discute despre motivele pentru care formaţia ocupă, în prezent, locul 10, în clasament, acesta fiind interesat de ceea ce va face de acum încolo. „În primul rând, vreau să mulţumesc conducerii Dunării Călăraşi pentru că mi-a oferit încredere pentru a antrena echipa. Antrenori tineri mai sunt, dar nu este vorba despre vârstă. Până la urmă, eu cred că este vorba de dorinţă şi de stilul fiecărui antrenor de a-şi crea echipa, stilul de joc şi ceea ce vrea să transmită jucătorilor în teren. Mi s-au transmis unele lucruri care nu au decurs prea bine de când a început campionatul. Eu am zis de la început că nu vreau să discutăm despre trecut, despre ce s-a întâmplat, din ce motive s-a ajuns ca echipa să ocupe locul 10 la ora actuală, de ce echipa nu a avut o colaborare cu presa, cu suporterii. Ce mă interesează pe mine este ce voi face de astăzi încolo. Într-adevăr, în cadrul unei echipe, unui club, este foarte importantă colaborarea cu presa, cu suporterii, că, până la urmă, noi, ca şi staff tehnic, ca şi jucători şi cei care conduc un club, suntem ca nişte actori care încercăm să creăm un spectacol pentru a veni lumea să îl vizioneze. Eu asta îmi propun pe viitor, ca împreună cu jucătorii şi cu managerul clubului, cu preşedintele clubului şi toţi oamenii care sunt implicaţi la acest club să creăm un spectacol frumos oamenilor, pentru că, din ce am văzut la Călăraşi, lumea este dornică de a veni să vadă un spectacol. Din punctul meu de vedere, Călăraşiul, la ora actuală, are jucători de valoare şi jucători capabili să fie în altă parte a clasamentului la momentul actual. Eu am încredere în fiecare, pe majoritatea îi cunosc, chiar din timp mai îndelungat. Ce le voi cere eu jucătorilor este să îşi dorească să creadă într-un obiectiv propus pur şi simplu de noi. Pentru că atunci sunt sigur că vizavi de targetul final, vizavi de determinare şi ambiţie, rezultatele vor apărea, dar, în primul rând, trebuie să îţi doreşti să crezi că poţi realiza. Nu pot să spun, în acest moment, următorul lucru: Călăraşiul la ora actuală este pe locul 10, iar eu, Adrian Petrea, voi termina pe locul 5 cu echipa. Nu pot să îmi asum lucrul acesta. Trebuie să cunosc o parte din jucători, îi cunosc pe majoritatea, dar nu îi cunosc pe toţi. În primul rând, trebuie să ne dorim să ajungem pe locul 5, de exemplu, să credem că atunci jucătorii care se află în curtea clubului Dunărea sunt capabili şi au toate abilităţile să realizeze rezultate foarte bune. Îmi propun să determin jucătorii să îşi dorească să creadă că sunt siguri că ei au calitate individuală şi au tot ce este necesar ca să apară rezultalele. Nu putem acum să punem o presiune pe jucători, pe conducere şi pe antrenori pentru că la un moment dat echipa a fost pe locul 5. A fost. Ce putem face mai departe este să găsim soluţii pentru a ajunge acolo”, a menţionat noul antrenor al AHC Dunărea, Adrian Petrea.

Ultima dată, Adrian Petrea a fost antrenor la Reşiţa, până la data de 24 noiembrie 2016, atunci când echipa care-i poartă numele a cedat la Făgăraș, în ultimul meci din turul Ligii Zimbrilor. Acesta este născut la Bacău, în data de 28 iunie 1978 , este licenţiat în educaţie fizică şi sport, este căsătorit şi are doi copii. Ca jucător, Adrian Petrea a adunat 86 de selecţii la echipa naţională, pentru care a înscris şi 269 de goluri. Interul stânga a participat cu România la Campionatul Mondial din 2009. Adrian Petrea este campion al României cu Fibrex Săvineşti, în sezonul 2002 – 2003, câştigătorul Cupei României cu UCM Reşiţa, echipă la care a jucat în sezoanele 2009 – 2010 şi 2010 -2011, câştigătorul Cupei Ungariei cu Pick Szeged, formaţie la care a evoluat în sezoanele 2007 – 2008 şi 2008 – 2009. Acesta a mai jucat la Dinamo Bucureşti în sezoanele 2001 – 2002 şi 2003 – 2004, la Ştiinţa Bacău în sezonul 2011 – 2012, la US Creteil Handball (Franţa) în sezoanele 2004 – 2005 şi 2005 – 2006 şi la Pontault Combault (Franţa) în sezonul 2006 – 2007.

Cristian Gavrilă: „Adrian Petrea este plusul care va ajuta echipa să îşi îndeplinească obiective viitoare”

Managerul sportiv al AHC Dunărea Călăraşi, Cristian Gavrilă, a afirmat că noul antrenor reprezintă plusul care va ajuta formaţia să îşi îndeplinească obiectivele. „Adrian Petrea este tânăr, dar cu experienţă. Din punctul meu de vedere, pentru Călăraşi şi ţinând cont şi de relaţiile pe care le-ar putea avea cu jucătorii şi conducerea, este plusul care va ajuta echipa să îşi îndeplinească obiective viitoare. Spun viitoare pentru că anul acesta deja este cumva compromis, având în vedere locul pe care ne poziţionăm acum şi nu vrem să punem presiune. Ne dorim să construim împreună cu el o echipă pentru viitor. Pentru noi, ca şi conducere, obiectivul iniţial este să readucem suporterii în sală, să fie sala plină, iar eu cred că domnul Petrea va face acest lucru, deoarece are stilul acela de a mobiliza şi jucătorii şi spectactorii şi o să vedeţi că va fi altceva, va reveni atmosfera care a fost şi acum doi ani, şi acum trei ani, şi vor veni şi rezultatele. Dânsul şi-a lăsat echipa lui de suflet pe care a înfiinţat-o, echipă de copii pe care i-a crescut probabil de când erau la baby handbal şi a venit aici. Adrian Petrea va lupta cu jucătorii care sunt acum în echipă, eu sper să fie toată lumea validă pentru că se poate întâmpla orice fiind zece etape, plus o cupă, plus sezonul play- off sau play- out şi important este să facem cele mai bune rezultate numai împreună, cu toţii. Eu zic că va fi mai bine decât este acum, dar nu este nicio presiune. O să avem un 2017 mai bun decât 2016”, a declarat Cristian Gavrilă.

Răzvan Gavriloaia: „Suntem suficient de uniţi încât să se vadă în teren”

Căpitanul Dunării Călăraşi, Răzvan Gavriloaia, spune că echipa este unită, iar pe teren se văd unitatea şi dăruirea. „Suntem suficient de uniţi încât să se vadă în teren. Acolo se văd unitatea şi dăruirea unora pentru ceilalţi. Noi, ca jucători, tindem să fim cât mai sus, vrem să câştigăm fiecare partidă. Evident, nu putem îndeplini o asemenea încercare, dar asta nu înseamnă că plecăm cu gândul la vreun loc mai jos decât întâi. Încercăm să câştigăm fiecare meci. Fiecare meci poate fi câştigat, asta e cel mai important. Intră mulţi factori la mijloc, dar noi asta vrem, să câştigăm partidele. Perioada de transferuri s-a terminat în decembrie 2016, cu ultimii doi jucători veniţi, şi anume George Şelaru – portar şi Florin Dospinescu – extremă strângă. Aceştia sunt jucători care aduc un plus de valoare evident echipei şi de atitudine, din punctul meu de vedere, pentru că aici am fost puţin deficitari, la nivelul atitudinii. Un mare câştig pe latura aceasta este şi venirea noului antrenor, un om care, din cât îl cunosc eu ca adversar, până acum a condus echipe cu o răutate sportivă ieşită din comun, dar pozitivă. Ionuţ şi Alin Şania au plecat la ani diferiţi din echipă. După primul an de ligă a plecat Ionuţ, iar după al doilea Alin Şania. Ei au lăsat un deficit şi la nivel de imagine, pentru că erau foarte iubiţi aici, în Călăraşi, şi încă sunt printre cei mai iubiţi oameni care au jucat la acest club. Nimeni nu poate să conteste valoarea lor ca jucători. Ne-au ajutat foarte mult, au fost oamenii principali, din punctul meu de vedere, principalii artizani ai acelui loc 5 ocupat în primul sezon de ligă, dar aşa este viaţa sportivă, niciodată nu poţi să fii sigur de continuitate sau de locul în care eşti astăzi. Aşa au mers lucrurile. Majoritatea jucătorilor, care sunt acum în echipă, în vară termină contractele. Unii aleg să meargă la mai bine, alţii consideră că aici este foarte bine pentru ei. Fiecare îşi evaluează opţiunile. Aşa au făcut Ionuţ şi Alin, au considerat că este mai bine pentru ei să schimbe clubul”, a afirmat Răzvan Gavriloaia.

Mihai Timofte: „Prima etapă de recuperare a fost una reuşită, a mers progresiv”

Din nefericire, Mihai Timofte a fost accidentat, fiind necesară o intervenţie chirurgicală, acesta aflându-se în prezent în perioada de recuperare. „Eu am avut o accidentare la debutul campionatului, după care, din nefericire, a fost o recidivă în timpul campionatului după meciurile cu Odorhei, fiind înregistrată o intervenţie chirurgicală. Acum sunt în perioada de recuperare. Prima etapă de recuperare a fost una reuşită, a mers progresiv şi acum mai trebuie o perioadă de obişnuire cu antrenamentul specific, undeva la o lună şi jumătate”, a precizat Mihai Timofte.

Aproximativ 300 de suporteri au participat la primul antrenament condus de Adrian Petrea

Până la reluarea campionatului, AHC Dunărea avea programate două meciuri de pregătire chiar în compania echipei CSM Bucureşti, cu care joacă în sferturile Cupei României. Acum aceste partide nu mai sunt posibile. Managerul formaţiei a anunţat că AHC Dunărea are programate noi amicale, două tur-retur cu Farul Constanţa şi un posibil meci la Bucureşti, în compania echipei CSA Steaua. Programul detaliat al formaţiei va fi prezentat în cel mai scurt timp. Marţi, 10 ianuarie, s-a desfăşurat primul antrenament condus de Adrian Petrea. La antrenament au participat şi aproximativ 300 de suporteri. De la primul antrenament, efectuat sub comanda noului tehnician, au lipsit Irakli Chikovani, care a jucat două partide oficiale pentru Georgia, unde a marcat şi 12 goluri, şi Vladimir Carali, care participă la un stagiu de pregătire sub comanda selecţionerului României, Xavi Pascual. Următorul meci oficial se joacă în sferturile de finală ale Cupei Romaniei, pe 1 februarie, când la Călăraşi va veni deţinătoarea trofeului, CSM Bucureşti. În caz de egalitate, la finalul partidei se va trece la executarea loviturilor de la şapte metri. Învingătoarele din cadrul sferturilor de finală se califică la Turneul Final 4, programat în zilele de 20 şi 21 mai 2017. Sâmbătă, 4 februarie, se va relua campionatul cu etapa 17, cu partida AHC Dunărea Călăraşi – HC Reşiţa.

Comments

comments