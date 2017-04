Adrian Petrea vrea să păstreze nucleul de jucători pentru sezonul următor

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Antrenorul echipei de handbal, AHC Dunărea, Adrian Petrea, a declarat, într-o conferinţă de presă, că în sezonul următor vor veni la Călăraşi jucători noi.

Potrivit afirmaţiilor tehnicianului, acesta îşi doreşte să păstreze nucleul de jucători din prezent, în ciuda faptului că 14 dintre ei se află la final de contract.

„Vom avea nume noi în sezonul următor. Nu pot să spun acum câte. Ne străduim să păstrăm nucleul de jucători pe care îl avem acum pentru că sunt băieţi, care, din punctul meu de vedere, au format aici o familie şi vom aduce jucători punctual, unde vom avea nevoie. Ne străduim să găsim jucători români. Eu prefer să aducem jucători români în limita posibilităţilor, pentru că sunt rari şi, cu siguranţă, pe cei buni se bat echipe mult mai bune ca noi din punct de vedere financiar. De aceea, toate echipele din România optează să aducă jucători români pentru că sunt mai mulţi şi mai ieftini. Am avut o discuţie şi cu domnul preşedinte, şi cu domnul manager, despre jucători. Îmi doresc, în proporţie cât mai mare, să păstrez nucleul de jucători care este aici şi să aducem, punctual, jucători pe posturi, adică ce avem nevoie, dar nu vreau să pierd 14 jucători, eu îmi doresc să păstrez nucleul”, a afirmat antrenorul Adrian Petrea.

Tehnicianul Dunării a mai spus că înainte de a veni la Călăraşi a avut oferte mai bune din partea altor cluburi, atât din punct de vedere financiar, cât şi ca palmares al echipelor. Petrea a semnat cu Dunărea Călăraşi un contract care se întinde pe o perioadă de 18 luni, acesta fiind valabil până în luna iunie a anului viitor. „Rămân din vară la Călăraşi. Aveam oferte şi înainte să ajung la Călăraşi. Au fost mult mai tentante şi financiar, şi ca palmares al echipelor. Eu am semnat un contract valabil de 18 luni cu Dunărea, cu unele condiţii care trebuie îndeplinite în luna iunie a acestui an”, a conchis Adrian Petrea.

