Adriana Ailincăi, de la CSM Călăraşi, campioană mondială la canotaj

Canotoarea Adriana Ailincăi, legitimată în cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi, a obţinut medalia de aur la Campionatul Mondial de Juniori din Trakai, Lituania.

Adriana Ailincăi a cucerit aurul alături de Maria Tivodariu, în proba feminină de dublu rame. Cele două românce au fost cronometrate cu timpul de 7 minute şi 35 de secunde 830/1000, devansând Grecia (07:38.790) şi Germania (07:40.950). Canotoarea de la CSM Călăraşi a obţinut şi titlul de campioană europeană în luna mai a acestui an.

Daniel Bănăţeanu: „Este primul rezultat de campioană mondială de când există canotajul în acest oraş”

Antrenorul secţiei călărăşene de canotaj, Daniel Bănăţeanu, ne-a declarat că acest rezultat reprezintă primul titlu de campion mondial obţinut în Călăraşi, de când s-a înfiinţat această ramură a sportului în judeţul nostru. „Rezultatul este unul extraordinar, pot să spun că este primul rezultat de campioană mondială de când există canotajul în acest oraş, deci, din istoria canotajului călărăşean, este primul rezultat de campion, am avut vicecampioni mondiali şi la băieţi şi la fete: au fost Mădălina Buzdugan şi Alexandru Petrişor Chioseaua. Această fetiţă, Adriana Ailincăi, a reuşit să aducă aurul mondial. De asemenea, în urmă cu o lună a obţinut şi aurul la Europene, deci, este campioană europeană, iar acum şi campioană mondială. Este un rezultat aşteptat de foarte mulţi dintre noi, cei care am ajutat-o şi am susţinut-o”, a precizat antrenorul Bănăţeanu.

Bănăţeanu îşi doreşte să se înfiinţeze o clasă cu profil sportiv, pentru o mai bună pregătire a canotorilor călărăşeni

Antrenorul Daniel Bănăţeanu a adăugat că reuşita Adrianei Ailincăi se datorează şi clasei cu profil sportiv care funcţiona în cadrul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Călăraşi, dar care, din nefericire, s-a desfiinţat. Acesta îşi doreşte ca această clasă să se reînfiinţeze pentru că sportivii au nevoie de mai multe ore de pregătire. “Ne bucurăm că a obţinut acest rezultat. Această reuşită se datorează şi clasei cu profil sportiv, care, din nefericire, s-a desfiinţat şi poate reuşim să o refacem. Cea mai mare dezamăgire a mea este aceea că s-a desfiinţat clasa de canotaj şi a rămas doar cea de baseball. Această clasă funcţiona în cadrul Liceului Auto, am fost profesor acolo, dar s-a desfiinţat. Nu poţi să obţii performanţă doar aşa în timpul liber. Pentru înalta peformanţă, trebuie alocate mai multe ore de antrenament, aşa că mi-aş dori să se înfiinţeze din nou o astfel de clasă”, a mai spus Bănăţeanu. În acest moment, sportivii secţiei de canotaj participă la Campionatele Naţionale de la Năvodari.

Dumitru Chirilă: „Cea mai mare dorinţă a Adrianei a fost să obţină şi o medalie la Campionatul Mondial”

Directorul Clubului Sportiv Municipal Călăraşi, Dumitru Chirilă, a afirmat că prin rezultatul obţinut Adriana Ailincăi a făcut un mare pas către Jocurile Olimpice. “Este bucurie mare pe noi, suntem campioni mondiali. Am plâns de bucurie. Ne-am aşteptat la acest rezultat. Eu am mai lansat în spaţiul public aprecieri despre sportiva Adriana Ailincăi, am anticipat evoluţia ei. Aceasta a fost pregătită cu atenţie. Ea este şi un om de cuvânt, în sensul că a promis medalie la Europene, a obţinut aurul la Europene. Cea mai mare dorinţă a ei a fost să obţină şi o medalie la Campionatul Mondial care s-a desfăşurat recent în Lituania şi a făcut un foarte mare pas către Jocurile Olimpice. Este una dintre cele mai bune canotoare. Medalia nu este obţinută doar de Adriana, ci de întreaga echipă. Este o atmosferă de muncă şi seriozitate la CSM Călăraşi, unde noi discutăm şi ne-am propus şi reuşim să îmbunătăţim continuu ceea ce facem. Această medalie este un rezultat serios al dorinţei de a face şi de a atinge lucruri deosebite care ne caracterizează pe toţi cei din CSM. Zi de zi, ne trezim cu gândul de a îmbunătăţi ceea ce facem, vrem să ducem la capăt ceea ce ne-am propus. Pentru noi lucrurile au un sens. Sensul este performanţa pe care o şi reuşim, dar noi toţi ne dorim rezultate din ce în ce mai bune. În general suntem îndrăzneţi, ne susţinem unii pe alţii, acţionăm cu încredere şi în momentul în care mai facem un pas şi atingem un obiectiv propus, căutăm noi obiective şi mai bune. Suntem cei mai buni în lume la ceva. Toţi călărăşenii se bucură de rezultat, este o realizare a tuturor şi a Primăriei Municipiului Călăraşi şi a Consiliului Judeţean”, a menţionat Dumitru Chirilă.

Elisabeta Lipă: “Mă bucur că juniorii noștri sunt gata să preia cu demnitate și rezultate mari responsabilităţile seniorilor”

După ce s-a finalizat Campionatul Mondial de Juniori din Lituania, preşedintele Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat: „Felicitări echipajelor noastre, staff-ului tehnic și mulțumiri tuturor celor care au făcut posibilă această performanță! Juniorii noștri continuă să crească zestrea de medalii pe care România le-a câștigat în acest an. Cu gândul la Campionatul Mondial de Seniori, mă bucur că juniorii noștri sunt gata să preia cu demnitate și rezultate mari responsabilităţile seniorilor”.

Medalia de aur câştigată de sportiva Adriana Ailincăi a fost obţinută cu multă muncă, sudoare şi cu sprijinul antrenorilor Daniel Bănăţeanu, Eugen Suciu şi Mădălina Buzdugan.

