Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul/Secţia Pediatrie, încuiată după plecarea ministrului Sănătăţii

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a vizitat Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi. În primul rând, ministrul şi-a exprimat intenţia de a vizita secţia cu cele mai mari probleme. Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, a sugerat Secţia Pediatrie. După efectuarea vizitei, ministrul Sănătăţii a declarat că nu i-a plăcut ce a văzut, dar măcar este curat. A urmat o întâlnire cu medicii din Spitalul Judeţean, în cadrul căreia fiecare doctor a putut să îşi exprime doleanţele. După plecarea ministrului din spital, colegii de la două televiziuni naţionale au urcat la secţia de pediatrie unde au găsit uşile încuiate cu cheia. Părinţii se plângeau că nu pot intra să îşi vadă copiii. Alţi părinţi veniseră cu lenjerie şi perne de acasă şi spuneau că micuţii lor internaţi stau câte doi în pat. Legal, secţiile de pediatrie sunt secţii cu acces limitat, însă nu încuiate cu cheia. În cazul izbucnirii unui incendiu, la Secţia Pediatrie s-ar isca probabil o tragedie. Cheia se află la o persoană care nu este uşor de găsit de fiecare dată.

Întrebat despre aceste aspecte, ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a spus că nu a sesizat aceste probleme în timpul vizitei sale. Ministrul a vizitat Spitalul Judeţean Călăraşi la invitaţia senatoarei PSD Roxana Paţurcă şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă.

Senatoarea PSD Roxana Paţurcă a declarat: „Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, cu problemele evidente cu care se confruntă, a devenit şi preocuparea noastră, chit că nu facem parte din conducerea Consiliului Judeţean. Nu putem rămâne indiferenţi. Consider că am putea rezolva măcar o parte importantă din aceste probleme, printr-o implicare comună, dar şi rapidă atât a noastră, a celor de la PSD, cât şi a colegilor de la PNL. Toţi cetăţenii aşteaptă soluţii din partea noastră. Nu cred că mai e loc de orgolii într-o chestiune atât de sensibilă. Prezenţa ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, la Călăraşi este un argument clar în acest sens. Am insistat ca domnul ministru, deşi are o agendă extrem de încărcată, să fie prezent astăzi (n.r. – vineri, 10 martie) la Călăraşi pentru a lua, dacă vreţi, pulsul tuturor problemelor existente în acest moment în spital. Împreună putem să identificăm nu doar problemele, ci şi soluţiile pentru ca acest Spital Judeţean de Urgenţă să nu fie declasificat. Consecinţele, dacă, din nefericire, se va ajunge acolo, ştiţi prea bine că sunt dezastruoase. Aşa cum am spus şi într-o conferinţă de presă, şi pe noi, PSD, ne preocupă prezentul, dar şi viitorul acestui spital, pornind de la calitatea managementului. Din păcate în ultimii trei, patru ani, s-au perindat la conducerea Spitalului Judeţean o serie de manageri care au eşuat. Se ştiu motivele, aşa că nu vom zăbovi asupra lor. Cert este că în perioada imediat următoare ar trebui, după părerea mea, să se iniţieze procedura de selecţie a viitorului manager. Să fie un concurs sau o licitaţie care să se desfăşoare în condiţii de transparenţă, iar cel mai bun proiect de management, prezentat de candidaţi, să fie desemnat câştigător. Spitalul are nevoie de un manager responsabil, serios şi devotat şi care să beneficieze de susţinerea noastră, a tuturor”.

