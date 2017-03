AFC Dunărea Călărași a câștigat la Afumați

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Dunărea Călărași a câștigat cel de-al doilea meci consecutiv, echipa fiind neînvinsă în acest retur de campionat.

Potrivit ofiţerului de presă al AFC Dunărea 2005 Călărași, Cătălin Niţu, trupa lui Adrian Mihalcea a învins la Afumați, în etapa a 26-a a Ligii a II-a, prin golurile marcate de Cristea și Pușcaș, achiziții făcute în iarnă de conducerea grupării călărăşene. În urma acestui rezultat, Dunărea Călăraşi a urcat pe locul nouă în clasament, cu 31 de puncte.

Prestația elevilor lui Mihalcea din partidele acestui retur a fost una destul de convingătoare. Rezultatele nu au întârziat să apară. După victoria cu Brașov (scor 3 – 2), Dunărea a reușit să se impună, de această dată, în deplasare, la Afumați, cu scorul de 2 – 1. Evoluția jucătorilor este una excelentă, iar achizițiile aduse în iarnă au întărit echipa de pe malul Borcei, drept dovadă că au și marcat la meciurile de până acum.

În etapa următoare, Dunărea va juca acasă, în data de 3 aprilie 2017, de la ora 17:00, în direct, pe Digisport 1, cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Au evoluat echipele:

CS Afumaţi: Muţiu – Al. Gheorghe, Botea, Rz. Patriche (cpt.), Robicek, D. Burlacu, V. Olariu, Petculescu, Vlada, Rz. Avram, Vl. Tudorache; Rezerve: Mişa – Verdeş, Alin Zaharia, Ad. Popa, Şt. Vasile, Al. Mitu, Val. Costache; Antrenor: Vasile Neagu; Dunărea Călărași: C. Lungu (cpt.) – Ţenea, Sil. Matei, Şandru, Mardare, Preoteasa, C. Cristea, Kanda, Danciu, Cr. Puşcaş, Al. Avram; Rezerve: Gab. Popa – Ibrian, Ciocâlteu, Ţîră, Cincă, Licu, D. Mihai; Antrenor: Adrian Mihalcea; Arbitru: Marius Chiţu (Târgovişte); Asistenţi: Gabriel Ion Cătană (Târgovişte) şi Răzvan Mihai Dobre (Şotânga).

