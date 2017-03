Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

AFC Dunărea Călărași vă invită la fotbal. Astfel, luni, 3 aprilie, 2017, începând cu ora 17:00 pe Stadionul Municipal „Ion Comșa” din Călărași se dispută meciul dintre Dunărea Călărași și Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Preţul unui bilet este de 5 lei.

