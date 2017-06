AFIR a publicat versiunea consultativă a Ghidului solicitantului pentru investiții în procesarea produselor pomicole

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe pagina de internet, www.afir.info, versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent schemei GBER (n.r. – Regulamentul General de Exceptare) și de minimis pentru submăsura (sM) 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

„Procesul de consultare publică este unul esențial pentru a livra solicitanților de fonduri o versiune îmbunătățită față de cele anterioare a Ghidului solicitantului. Beneficiarii, consultanții sau asociațiile din domeniu ne pot furniza informații importante rezultate din experiența dobândită în timp privind derularea proiectelor finanțate cu fonduri europene. Împreună cu Autoritatea de Management pentru PNDR, vom analiza toate propunerile primite și, ulterior, vom publica versiunea finală a Ghidului pentru sesiunea de cereri de proiecte din acest an”, a declarat Adrian – Ionuț Chesnoiu, directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Valoarea maximă a sprijinului acordat în cadrul schemei GBER 4.2a pentru întreprinderi micro şi mici este de 600.000 de euro pe proiect și de până la 900.000 de euro pentru acele proiecte prin care se realizează un lanț alimentar integrat. Pentru proiectele realizate de întreprinderi mijlocii se pot obține fonduri nerambursabile de până la 800.000 de euro pentru finanțarea unui proiect sau, în cazul în care realizează un lanț alimentar integrat, sprijinul crește până la maximum 1.100.000 de euro. Întreprinderile mari beneficiază de o finanțare de până la 1.000.000 de euro pentru un proiect de investiții, iar în cazul în care investițiile duc la realizarea unui lanț alimentar integrat, valoarea crește la 1.500.000 de euro. Pentru investiții legate de producerea de băuturi alcoolice din produse agricole/ pomicole vor fi sprijinite doar proiectele realizate de microîntreprinderi și forme asociative (grupuri de producători și cooperative). Sprijinul acordat va fi de 200.000 de euro pentru microîntreprinderi și de 300.000 de euro pentru formele asociative.

„Dintre investițiile eligibile care pot beneficia de fonduri nerambursabile amintesc fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase, conservarea în zahăr a fructelor, a nucilor, a cojilor de fructe și a altor părți ale plantelor, mai exact, fructe confiate, precum și fabricarea dulciurilor sub formă de tablete și pastile. De asemenea, sunt eligibile activități privind distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice, respectiv fabricarea de băuturi alcoolice distilate (whisky, coniac, gin, lichioruri), fabricarea de băuturi mixte cu alcool distilat, amestecarea alcoolurilor distilate, dar și fabricarea alcoolurilor neutre”, a precizat directorul general al AFIR, Adrian – IonuțChesnoiu. Versiunea consultativă a Ghidului solicitantului aferent schemei GBER și de minimis pentru sM 4.2a a fost publicată pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale la secțiunea Dezbatere publică, Documente supuse dezbaterii publice. Perioada de consultare publică este de zece zile de la publicarea pe pagina de internet a AFIR, respectiv data de 16 iunie 2017. Toți cei interesați pot transmite propuneri sau observații până în data de 26 iunie 2017 pe adresa de e-mail consultare@afir.info.

