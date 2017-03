AHC Dunărea Călăraşi a învins Steaua Bucureşti

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

AHC Dunărea Călăraşi s-a confruntat sâmbătă, 18 martie, cu CSA Steaua Bucureşti. La pauză, echipa pregătită de antrenorul de Adrian Petrea a condus cu scorul de 14 – 11, iar la final a câştigat. Meciul s-a încheiat cu scorul de 29 – 26.

Dunărea a trecut de Steaua și are șanse mari de a merge în play-off cu această victorie. Florin Dospinescu a fost omul partidei, urmat îndeaproape de Iulian Halcă şi de George Selaru. Mihai Timofte a revenit în forţă, marcând un gol din şapte metri.

Au jucat: Alexandru Popia, Mihai Timofte (un gol), Irakli Chikovani (cinci goluri), Victor Vartic (un gol), Răzvan Gavriloaia (patru goluri), Nikolay Sorokin, Sabin Ignat, Florin Dospinescu (şapte goluri), Alexandru Tărîță, Valeriu Erhan, George Șelaru, Konstantin Kurylenko (trei goluri), Vladimir Carali, Pavlo Gurkovsky (două goluri), Florin Acatrinei, Iulian Halcă (şase goluri).

Lupta pentru play-off continuă cu meciul în deplasare la Satu Mare, pe 25 martie, şi cu partida de acasă cu Potaissa Turda, de pe 28 martie.

Adrian Petrea rămâne cu picioarele pe pământ, conştient fiind că echipa mai are nevoie de încă şase puncte pentru a putea pătrunde în play-off.

“Este o victorie pe care noi o plănuiam. Dacă am fi câştigat la Focşani, acum eram mai liniştiţi. Am reuşit să facem un joc bun. Consider că încă nu avem asigurată prezenţa în play-off. Ne aşteaptă două meciuri grele”, a declarat antrenorul AHC Dunărea Călăraşi, Adrian Petrea.

Vasile Stângă a apreciat aportul publicului călărăşean la victoria Dunării.

“Ce se întâmplă la Călăraşi este senzaţional. Noi nu avem niciodată parte de sprijinul suporterilor. Îi felicit pe cei de la Dunărea pentru victorie şi atmosferă.”

Clasamentul după 24 de etape:

1. Dinamo Bucureşti 56 de puncte

2. AHC Potaissa Turda 49 de puncte

3. CSM Bucureşti 46 de puncte

4. HC Dobrogea Sud 44 de puncte

5. HC Odorhei 44 de puncte

6. SCM Poli Timişoara 35 de puncte

7. HC Vaslui 31 de puncte

8. AHC Dunărea Călăraşi 28 de puncte

9. CSU Suceava 27 de puncte

10. CSA Steaua Bucureşti 26 de puncte

11. CSM Focşani 20 de puncte

12. CSM Făgăraş 7 puncte

13. CSM Satu Mare 4 puncte.

