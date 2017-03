AHC Dunărea Călăraşi vs. Potaissa Turda, scor 27 – 27

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

AHC Dunărea Călăraşi s-a confruntat, în data de 28 martie 2017, cu AHC Potaissa Turda, în cadrul etapei 26 din Liga Zimbrilor, ultima din sezonul regulat. Sala Polivalentă a fost plină de călărăşeni.

Meciul s-a încheiat cu o remiză, scorul final fiind de 27 – 27. Ambele echipe s-au calificat în play-off.

Prima parte a partidei a fost una extrem de echilibrată, ambele echipe alternând la conducerea jocului. Potaissa Turda s-a distanțat la două goluri (2 – 4, minutul 6), însă elevii lui Adrian Petrea au revenit și au reușit să egaleze (5 – 5, minutul 9) şi să se distanțeze la trei goluri (13 – 10, minutul 22), dar Potaissa a redus diferența până la un singur gol, la pauză (15 – 14).

Repriza secundă a început cu echipa călărăşeană de handbal în mare formă, formaţia lui Adrian Petrea reușind să se distanțeze pe tabelă, pe fondul unor greșeli în ofensiva turdeană. Cea mai mare diferență s-a înregistrat în minutul 38, când Dunărea avea avantaj de șase goluri (22 – 16). Din acel moment, formația oaspete a reușit să recupereze, pe fondul unui joc foarte bun în atac, și a egalat în minutul 52 (24 – 24). Turda s-a distanțat și la două goluri pe final (25 – 27, minutul 55), însă jucătorii lui Adrian Petrea au revenit pe final. La ultima aruncare, mingea trimisă de Chikovani din aruncare de la nouă metri a fost deviată de zid, apoi blocată de Țenghea.

Cei mai buni marcatori au fost Irakli Cikovani (7 goluri), Răzvan Gavriloaia (5 goluri), respectiv Georgică Cîntec (7 goluri) și Roman Zacaciurin (6 goluri).

Pentru AHC Dunărea Călăraşi au marcat: Irakli Chikovani (7 goluri), Răzvan Gavriloaia (5), Florin Dospinescu (3), Iulian Halcă (3), Mihai Timofte (3), Victor Vartic (2), Sabin Ignat (2), Vladimir Carali (1), Alexandru Popia (1).

Pentru AHC Potaissa Turda au marcat: Georgică Cîntec (7 goluri), Roman Zacaciurin (6), Cristian Adomnicăi (4), Alexandru Laslo (3), Ionuţ Rotaru (2), Răzvan Pavel (2), Roland Thlamaier (1), Nenad Savic (1), Radu Lazăr (1).

Cele două echipe își cunosc locurile din clasament la finalul sezonului regulat, indiferent de celelalte rezultate din ultima rundă. Potaissa nu mai poate scăpa locul al doilea, cu 52 de puncte, după Dinamo (59 de puncte, 23 de jocuri), iar Dunărea Călărași va termina pe locul 8, cu 32 de puncte. CSM București se află pe locul 3, cu 49 de puncte, urmată de HC Odorhei, 47 de puncte, HC Dobrogea Sud, 44 de puncte, SCM Politehnica Timișoara, 35 puncte, HC Vaslui, 34 de puncte, toate din 23 de jocuri.

Urmeaza sfertul de finală din play-off cu Dinamo Bucureşti, cu turul în 5/6 aprilie şi cu returul, cel mai probabil, luni, 10 aprilie, în Sala Polivalentă Călăraşi.

Rezultate etapa 26

AHC Dunărea Călăraşi – AHC Potaissa Turda: 27 – 27

Vineri, 31 martie, etapa 26

Dinamo Bucureşti – CSA Steaua Bucureşti, ora 18:00

Sâmbătă, 1 aprilie

HC Dobrogea Sud – CSM Bucureşti, ora 16:00

HC Vaslui – CSM Satu Mare, ora 18:00

CSU Suceava – SCM Politehnica Timişoara, ora 18:00

HC Odorhei – CSM Focşani, ora 19:00

CSM Făgăraş va sta.

Clasament

1. Dinamo București 23 19 2 2 729:624 59

2. Potaissa Turda 24 17 2 5 709:661 53

3. CSM Bucuresti 23 16 1 6 659:569 49

4. HC Odorhei 23 14 5 4 683:619 47

5. Dobrogea Sud 23 14 2 7 656:598 44

6. SCM Timişoara 23 10 5 8 598:571 35

7. HC Vaslui 23 11 1 11 580:616 34

8. Dunărea Călăraşi 24 9 5 10 644:658 32

9. CSU Suceava 23 9 0 14 593:606 27

10. Steaua București 23 7 5 11 578:585 26

11. CSM Focsani 23 6 2 15 567:621 20

12. CSM Făgăraş 24 2 1 21 549:690 7

13. CSM Satu Mare 23 1 1 21 556:683 4

14. Reșița 0 0 0 0 0:00

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.