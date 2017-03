Alice din Ţara Minunilor vine la Călăraşi de Ziua Internaţională a Teatrului

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În fiecare an, pe 20 martie, peste 80 de țări sărbătoresc Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret (“World Day of Theatre for Children and Young People”). Această zi a fost marcată pentru prima dată în 2001, evenimentul urmărind educarea celor mici prin teatru, prin poveștile puse în scenă și prin diversele personaje interpretate.

Centrul Cultural Județean (CCJ) Călărași îi așteaptă pe cei mici, luni, 20 martie, ora 10:00, la spectacolul “Alice în Ţara Minunilor” („Alice in Wonderland”).

La finalul spectacolului, cu sprijinul Editurii Niculescu, se va organiza o tombolă cu premii pentru micuții spectatori. Editura Niculescu a răspuns invitației CCJ și va fi prezentă la Călărași, pentru prima oară, într-un proiect ce își propune să atragă atenția comunității asupra artei pentru copii și tineret, prin implicarea în evenimente culturale diferite (lecturi, expoziții, spectacole, diverse proiecte artistice).

“Vizionarea spectacolelor de teatru reprezintă o metodă eficientă de a stimula încrederea și stima de sine a copiilor, de a combate timiditatea și tracul și de a le pune creativitatea și imaginația la lucru. În egală măsură, cărțile îi poartă pe copii în universuri noi, îi ajută să cunoască personaje istorice, opere clasice care trebuie știute de orice copil și să afle o serie de lucruri interesante și despre autorii lor. Așadar, vă invităm să sărbătorim împreună Ziua Internațională a Teatrului pentru Copii și Tineret! Vino pe 20 martie cu un copil la teatru și ajută-l să experimenteze o întâlnire cu Alice din Ţara Minunilor”, se arată într-un comunicat de presă remis redacţiei noastre.

Acesta este un spectacol dedicat copiilor cu vârsta începând de la patru ani, dar și întregii familii, având o distribuție de excepție, muzică originală și proiecții multimedia care vor transforma sala de spectacole într-un tărâm fermecat.

Alice este o fetiță de 11 ani, care stă toată ziua în casă, jucându-se cu telefonul. Nu mai vede cât de frumoasă este natura, viața și nu mai crede în povești. Astfel că ea intră într-o lume fantastică, unde descoperă o țară, care, prin logica ei, este un total nonsens. Considerată ca fiind cel mai bun exemplu de literature nonsens, “Alice în Țara Minunilor” este o poveste care are mesaje pentru toate categoriile de vârstă. Vă propunem o poveste care se petrece într-o lume magică, o poveste plină de nonsens, o călătorie inițiatică și un mesaj puternic pentru copilul din ziua de azi. Acesta este un proiect al Centrului Cultural Județean Călărași, cu sprijinul Editurii Niculescu București.

Rezervările se fac în ordinea solicitărilor, iar biletele pot fi ridicate în zilele de 17 și 20 martie (ziua spectacolului), de la sediul CCJ Călărași. Pentru mai multe detalii, puteţi suna la numărul de telefon: 0242/314.925. Prețul biletului este 8 lei.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments