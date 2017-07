Amenzi de peste 27.000 de lei, aplicate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Călărași – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul Rutier, cu sprijinul specialiștilor din cadrul Direcției Agricole Județene Călărași au desfășurat, în data de 19 iulie 2017, un filtru rutier mobil pe zona Lehliu-Gară – Fundulea.

Acțiunea a vizat verificarea activităţilor comerciale cu mărfuri provenite din import sau achiziţii intracomunitare, prevenirea și sancționarea neregulilor ce se pot comite în acest domeniu, precum şi protejarea populaţiei împotriva comerţului cu produse alimentare neconforme. În timpul activităților derulate, oamenii legii au verificat 25 de autovehicule și două societăți comerciale și au aplicat şase sancțiuni contravenționale, cu o valoare a amenzilor de 27.500 de lei. Spre exemplu, un conducător auto, angajat al unei societăți comerciale cu profil de activitate în domeniul panificației, a fost sancționat contravențional conform Legii nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite, cu amendă în valoare de 20.000 de lei, întrucât transporta produse fără a deține documente de transport care să ateste proveniența mărfii.

