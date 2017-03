Amplu exerciţiu tactic pentru simularea căderilor de meteoriţi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a desfăşurat un amplu exerciţiu tactic, fiind simulate mai multe intervenţii de stingere incendii, evacuare şi salvare persoane, cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), accident rutier, descarcerare şi acordare prim ajutor medical, în urma căderilor de meteoriţi. Cu această ocazie a fost simulată şi punerea în aplicare a Planului Roşu de intervenţie la nivelul judeţului Călăraşi, fiind alertate toate structurile cu capabilităţi de intervenţie.

În data de 16 martie 2017, ISU Călăraşi a desfăşurat un amplu exerciţiu în afara municipiului Călăraşi, pe DN 21, km 18, în incinta unei societăţi economice.

Au participat la această aplicaţie tactică: reprezentanţii I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi, Jandarmeriei şi reprezentanţi ai Serviciului judeţean de Ambulanţă Călăraşi.

Tema exerciţiului tactic de cooperare a urmărit modul de acţiune al forţelor cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă in cazul producerii unor situaţii de urgenţă in zona de competenţă a I.S.U.J. “Barbu Ştirbei” Calarasi şi asigurarea unui răspuns coordonat al tuturor structurilor cu atribuţii de intervenţie la nivelul judeţului Călăraşi în cazul căderii din atmosferă a unor corpuri (meteoriţi), urmate de producerea unor situaţii de urgenţă (incendiu, monitorizare nivel radioactivitate, salvare şi asistenţă medicală de persoane, accident rutier cu victime încarcerate).

La ora 11:00 au căzut meteoriţii

Conform scenariului aplicaţiei tactice, în data de 16 martie 2017, ora 11:00, la o societate comercială, cu punct de lucru în comuna Ştefan Vodă s-au auzit zgomote puternice urmate de căderea a două obiecte din atmosferă (meteoriți) pe clădirea de birouri şi pe una din clădirile dezafectate, fapt ce a cauzat prăbuşirea unor elemente de construcţie din clădirea de birouri şi producerea unui incendiu generalizat într-una din clădirile dezafectate cu destinaţia de magazie.

Condiţiile atmosferice erau cer senin, cu vânt din Sud-Est viteza acestuia fiind de 20-30 km/h. Primele măsuri luate de conducerea obiectivului constau în verificarea prezenţei personalului şi evacuarea acestora la o distanţă de siguranţă, concomitent cu efectuarea acţiunilor necesare pentru limitarea extinderii incendiului.

Obiectivele generale de urmărit în cadrul acestui exerciţiu tehnico tactic au fost uzrmătoarele: – antrenarea structurilor de conducere în luarea deciziilor, verificarea fluxului informaţional decizional şi cunoaşterii procedurilor de coordonare şi conducere în domeniul de competenţă; – verificarea concepţiei de acţiune stabilită prin planul organizării şi desfăşurării exerciţiului, avându-se în vedere şi planurile şi procedurile de intervenţie pentru tipurile de risc simulate; – realizarea unei informări complexe a personalului din obiectiv, privind modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; – pregătirea psihologică a efectivelor proprii şi a personalului pentru cunoaşterea modului de comportare pe timpul acţiunilor de intervenţie şi salvare-evacuare în situaţiile tactice create; – verificarea modului de cooperare între forţele participante la exerciţiu, a modului de îndeplinire a sarcinilor personalului de pe locul de muncă şi modalităţi de perfecţionare a acestei activităţi. Exerciţiul s-a dovedit a fi un bun prilej de verificare a modului de intervenţie în sistem integrat, atât timpii de răspuns al forţelor, cât şi cel de intervenţie încadrându-se în parametrii optimi.

