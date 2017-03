Andrei Bornea a transformat pasiunea pentru matematică şi informatică într-o performanţă şcolară

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Elev în clasa a VIII-a, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călăraşi, Andrei Bornea şi-a arătat dragostea faţă de matematică, informatică şi fizică prin cele peste 30 de concursuri şi olimpiade şcolare la care a participat. În afară de cursurile şcolare, Andrei lucrează acasă aproximativ şase ore pe zi pentru că vrea să fie întotdeauna pregătit pentru olimpiade şi concursuri, examene la care se prezintă de fiecare dată fără emoţii. La toate concursurile şi olimpiadele şcolare, la care a participat, Andrei a obţinut numeroase premii, mărturie stând şi zecile de medalii care s-au transformat într-o adevărată colecţie. Andrei Bornea este un tânăr care ar trebui felicitat şi apreciat pentru inteligenţa şi pentru meritele sale pentru că foarte puţini elevi din judeţul nostru ating această performanţă în domeniul educaţiei. În lumea enigmatică a cifrelor, succesul lui Andrei a fost asigurat două segmente importante: ambiţie şi pregătire temeinică. Face totul din pasiune pentru materiile exacte, despre care ne-a vorbit cu drag în interviul ce urmează.

Reporter: Cum a început pasiunea pentru matematică, informatică, dar şi pentru fizică? A fost o constrângere sau o plăcere?

Andrei Bornea: Pasiunea pentru cele trei materii a fost o încercare, apoi mi-a plăcut. Îmi amintesc în clasa I când am întâmpinat o problemă la matematică şi de atunci am început să îndrăgesc materia.

Reporter: Cât timp pe zi aloci studiului?

Andrei Bornea: Dacă m-aş uita pe ceas când vin de la şcoală, aloc aproximativ şase ore de pregătire. Lucrez până la 8 sau 9 seara pentru că în această perioadă mă pregătesc pentru Olimpiada de Matematică şi Olimpiada de Informatică. Consider că dacă nu eşti pregătit, nu ai ce căuta la astfel de concursuri.

Reporter: Ai emoţii la olimpiade şi concursuri?

Andrei Bornea: Ce pot să spun, după 30 de concursuri şi olimpiade, nu mai am nicio emoţie. Mai multe emoţii aş avea la teza la română decât la Olimpiada de Matematică şi Olimpiada de Informatică.

Reporter: Care este în opinia ta frumuseţea matematicii?

Andrei Bornea: În matematică există doar o singură soluţie care trebuie găsită, nu mai multe, şi exact lucrul acesta m-a atras. Poţi găsi o soluţie corectă în mai multe moduri, dar nu există mai multe soluţii corecte în acelaşi timp. E corect sau nu. Sunt exacte şi din acest punct de vedere îmi plac matematica, informatica şi fizica. Poţi găsi un rezultat corect sau incorect, nu unul aproape corect. Nu există răspunsuri de mijloc şi asta mă atrage cel mai mult la aceste materii.

Reporter: Unde te-ai gândit să-ţi continui studiile liceale şi universitare?

Andrei Bornea: Studiile liceale le voi urma în cadrul Liceului Teoretic “Mihai Eminescu” din Călăraşi pentru că este un liceu care sprijină elevii, şi aici vorbesc în cazul meu, pentru că îmi permite să mă pregătesc pentru olimpiade. Mai mult decât atât, conducerea liceului şi profesorii mă încurajează. Referitor la studiile universitare, în principiu m-am gândit să le urmez în străinătate, mai exact în Statele Unite ale Americii. Îmi doresc acest lucru pentru că în Statele Unite ale Americii sunt cele mai bune laboratoare de informatică din lume şi acolo vreau să aplic.

Reporter: Te-ai gândit cumva ce carieră vrei să urmezi? Ţi-ar plăcea să devii profesor şi să predai materiile pe care le iubeşti?

Andrei Bornea: Mai întâi trebuie să am nişte ţeluri mai apropiate decât să mă fac profesor de matematică. Nu m-aş face profesor dintr-un anumit motiv: nu vreau să “terorizez” copiii. Dacă mie îmi place matematică, nu trebuie să-i placă şi altuia acelaşi lucru. Dacă îţi place ţie, nu încerca să-l faci şi pe celălalt să iubească acelaşi lucru, dacă îl urăşte. Mi-ar plăcea să lucrez într-o companie în domeniul IT.

Reporter: Ce alte materii îţi plac, în afară de cele exacte?

Andrei Bornea: În afară de cele realiste, îmi plac sportul şi limba engleză. Există discipline unde am profesorii foarte buni, dar materia respectivă nu îmi place.

Reporter: Ce hobby-uri ai?

Andrei Bornea: Pescuitul, sportul, dar şi fotografia. Desenatul sau scrisul poeziilor nu sunt activităţi făcute pentru mine. Toate pasiunile mele sunt bazate pe da sau nu.

Reporter: Un sfat pentru elevi…

Andrei Bornea: I-aş sfătui pe elevii cărora nu le place matematica să o lase şi să înveţe ce le place. Ideea este să faci ceea ce îţi place. De exemplu, îţi place să cânţi, atunci cântă. Trebuie să existe ceva care să-ţi placă. Şi din jocurile pe calculator poţi face o carieră, dacă joci bine. Niciodată nu este bine ca elevii să aleagă să studieze ceea ce vor părinţii lor, ci doar ceea ce le place.

Rezultate olimpiade – faza finală:

Rezultate olimpiade – faza judeţeană:

Concursuri internaţionale:

Concursuri naţionale, cu participare internaţională:

Concursuri naţionale:

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.