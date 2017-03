Angajaţii de la APM Călăraşi au intrat în grevă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Astăzi, salariații Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Calarasi au întrerupt programul de lucru timp de două ore, pentru a protesta împotriva inechităților salariale din sistemul public. Astfel, între orele 10:00 – 12:00, angajaţii şi-au manifestat nemultumirea profundă cauzată de adâncirea inechităților salariale din sistemul public, fapt care, zilnic, le diminuează nivelul de trai. “În prezent, salariile angajaților APM Calarasi sunt cele stabilite în luna decembrie 2009, în contextul în care salariile colegilor noştri bugetari din aceeași familie ocupațională, au făcut recent obiectul unor acte normative individualizate, crescând substanțial. De exemplu, s-au mărit salariile la direcțiile sanitar-veterinare județene, casele de asigurări de sănătate județene, casele județene de pensii, agențiile județene pentru plăți și prestații sociale, direcțiile de sănătate publică, administrațiile județene ale finanțelor publice si consiliile județene,. De asemenea, şi altor categorii de bugetari, din familiile ocupaționale învățământ și sănătate, le-au fost acordate importante majorări și alte drepturi de natură salarială. Nu considerăm că este firesc să fim discriminați ca și categorie de salariați bugetari doar pe considerent numeric, toți angajații agențiilor județene și ai agenției naționale pentru protecția mediului însumând 1845 de salariați în prezent. Pe această temă ne-am adresat în nenumărate rânduri atât conducerii APM Calarasi, Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, cât şi Ministerului Mediului, în scris şi în cadrul unor întâlniri oficiale. Până la acest moment revendicarile noastre nu au fost soluționate în nici un fel, astfel încât suntem cea mai discriminată și nesusținută guvernamental categorie de salariați plătiți din fonduri publice”, se arată într-un comunicat transmis de către angajaţii instituţiei. Dacă revendicarile angajaţilor nu vor fi soluționate favorabil, aceştia sunt decişi să declanşeze conflictul colectiv de muncă întrerupând activitatea pe timp nelimitat.

