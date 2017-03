Angajaţii firmei de curăţenie din Spitalul Judeţean au fost în grevă

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În data de 23 martie 2017, personalul societăţii de curățenie Libro Events S.R.L., care are contract de prestări servicii de curățenie încheiat cu Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” Călărași, a refuzat să intre pe sectoare, motivat de faptul că nu s-au încasat salariile pe luna în curs. Firma prestatoare a motivat întârzierea cu câteva zile a plății salariilor de faptul că Spitalul de Urgenţă are datorii mari către aceasta. Reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi fac precizarea că din evidențele contabile rezultă că există o singură factură scadentă neplătită, respectiv factura pentru serviciile prestate în luna decembrie 2016, fapt previzibil și frecvent întâlnit în raporturile contractuale comerciale, care nu este de natură a justifica în vreun fel adoptarea unor măsuri care pot pune în pericol sănătatea pacienților și a personalului medical din Spitalul Județean Călăraşi.

„Considerând că neasigurarea serviciilor de curățenie de către firma prestatoare este un aspect deosebit de grav, care poate să aibă consecințe grave, atât asupra bunei funcționări a activității spitalului, cât și asupra pacienților și a personalului medical, am notificat firma prestatoare S.C. Libro Events S.R.L. că repetarea unei astfel de situații poate să determine solicitarea rezilierii contractului și atragerea răspunderii pentru eventuale alte prejudicii cauzate spitalului. Spitalul Județean de Urgență ‘Dr. Pompei Samarian’ Călărași este preocupat de asigurarea tuturor condițiilor și de respectarea întocmai a contractului dintre părți, făcând toate demersurile în sensul identificării resurselor financiare necesare și a achitării în cel mai scurt timp posibil și a facturii scadente precum și a facturilor ulterioare sperând ca acest lucru să se întâmple după adoptarea bugetului și încheierea contractului cu CAS Călărași”, se arată într-un comunicat transmis de către reprezentanţii Consiliului Judeţean Călăraşi.

