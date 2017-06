Ansamblul “Hora” din Independenţa a obţinut premiul II la un festival internaţional de folclor

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Ansamblul „Hora” din comuna Independenţa a reuşit să lase publicul mut de uimire la un mare festival de folclor care s-a desfăşurat în Grecia.

Membrii ansamblului au participat, la finele lunii trecute, la Festivalul Internaţional de Folclor „Neos Marmaras Cup”, ediţia 2017. Copiii din cadrul Ansamblului Folcloric „Hora” au smuls ropote de aplauze şi premii pe măsură. Ansamblul călărăşean a promovat cu emoţie şi mândrie comuna Indepenţa, portul popular şi dansurile tradiţionale specifice judeţului nostru. Membrii ansamblului „Hora” au obţinut, în cadrul festivalului, premiul II, pentru cea mai bună reprezentare, concurând cu 13 ansambluri. De asemenea, maestrul coregraf Aurel Mailat, cel care îi coordonează pe copii, a obţinut premiul pentru cel mai bun coregraf. Din ansamblul de dansuri folclorice din comuna Independenţa, judeţul Călăraşi, fac parte 17 fete talentate. La festivalul din Grecia a luat parte şi edilul localităţii Independenţa, Lică Voicu, cel care sprijină de fiecare dată ansamblul. Primăria Comunei Independenţa a suportat toate cheltuielile.

