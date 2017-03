Aproximativ 300 de locuri de muncă, disponibile în Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

În această săptămână, în judeţul Călăraşi sunt disponibile 292 de locuri de muncă destinate şomerilor. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, printre posturile vacante se numără următoarele: inspector de specialitate în administraţia publică, manipulant de mărfuri, recepţioner de marfă, vopsitor şi inginer mecanic. Pe domenii de activitate, locurile de muncă sunt următoarele: administraţie publică: consilier clasa 1 grad principal (un post), inspector de specialitate în administraţia publică (un post), consilier administraţia publică (un post), consilier juridic (un post), referent (un post), consilier (un post), consilier gradul 1 A (un post); alimentaţie publică: manipulant mărfuri (două posturi), cofetar (două posturi), pastiser (patru posturi), bucătar (două posturi), ospătar (şapte posturi), lucrător comercial (un post), muncitor necalificat (două posturi), lucrător bucătărie (patru posturi), ajutor bucătărie (un post), bucătar (un post); comerţ: vânzător (13 posturi), casier (şase posturi), recepţioner marfă (două posturi), lucrător comercial (trei posturi); confecţii textile: operator confecţioner (22 posturi), muncitor necalificat în confecţii (11), contabil evidenţă primară (un post), lucrător comercial (un post); construcţii: inginer mecanic (un post), lăcătuş întreţinere (un post), sudor electric (patru posturi), lăcătuş (patru posturi), vopsitor (un post), frezor (trei posturi), muncitor necalificat (trei posturi), lăcătuş montator (trei posturi), strungar universal (trei posturi), electromecanic (10 posturi), montator (zece posturi), electrician de întreţinere şi reparaţii (zece posturi), şef de tren (două posturi), manevrant de vagoane (două posturi), linior (cinci posturi), macaragiu EDK (două posturi), mecanic utilaj multifuncţional (două posturi), mecanic (două posturi), macaragiu (două posturi), şofer C+E (două posturi), şofer categoria B (un post), inginer mecanic (un post), şef secţie producţie (un post), sudor (două posturi), lăcătuş mecanic (trei posturi); alte activităţi: coafor (un post), tractorist (trei posturi), agent comercial (un post), electronist (un post), agent hidrotehnic (un post), frizer (un post), agent de securitate (32 posturi), lucrător sortator deşeuri reciclabile (10 posturi), lucrător pentru salubrizare căi publice (10 posturi), operator la utilaje de reabilitări conducte subterane (trei posturi), drenor canalist (cinci posturi), recepţioner marfă (un post), casier (20 de posturi), muncitor calificat mecanizare (două posturi), muncitor piscicol (două posturi), femeie de serviciu (un post), reprezentant vânzări (un post), lucrător comercial (un post); transporturi: şofer C+E (23 de posturi), mecanic auto (cinci posturi).

Pentru mai multe informaţii, persoanele interesate se pot adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi.

