Aproximativ 800 de locuri de muncă vacante, disponibile în străinătate

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei Eures România, 789 de locuri de muncă vacante.

Oferta locurilor de muncă este următoarea: Malta: 300 de șoferi de autobuz, zece posturi pentru personal de curăţenie; Italia: o sută de infirmieri, o sută de asistenţi medicali generalişti, 40 de asistenţi medicali, 40 de îngrijitori la domiciliu; Cehia: 30 de șoferi de autobuz, 20 de șlefuitori şi pilitori, zece sudori, cinci electricieni auto, cinci mecanici auto; Germania: patru betonişti, patru excavatorişti, patru montatori de izolații pentru clădiri, patru specialişti de sisteme de canalizare, trei operatori de utilaje pentru construcții, trei chefi de partie, trei ingineri pentru testarea unor echipamente semiconductoare automate, trei zidari, două posturi de commis de cuisine, doi electricieni în construcții, doi electricieni în construcții cabluri, doi lucrători în construcții, doi maiştri în construcții rețele de cabluri, doi maiştri hidroizolații clădiri, doi maiştri în construcții de drumuri, doi operatori de mașini, un bucătar, un demichef de partie, un demichef de rang, un dezvoltator software Backend, un dezvoltator software Frontend, un grădinar, un instalator/montator țevi, un instalator clădiri, un lucrător în metalurgie decorativă, un manager în construcții, un maistru construcții civile, un mecanic instalații sanitare, termice/de climatizare, un montator acoperișuri, un muncitor în construcții din beton armat, un operator pompe de beton, un ospătar, un sudor, un tehnician electronist; Marea Britanie: zece tâmplari/dulgheri navali, şase lucrători în pepiniera de plante; Irlanda: trei îngrijitori de persoane, doi coordonatori de atelier matrițe, doi operatori mașini de frezat CNC, doi programatori pentru mașini de frezat CNC, doi sculeri matrițeri, un asistent manager, un operator de mașini; Polonia: zece croitorese, un vopsitor auto; Suedia: opt vopsitori auto; Austria: trei lăcătuși mecanici, un inginer chimist, un tâmplar, un mecanic auto, un sudor; Spania: doi curăţitori de produse din plastic, doi operatori pentru turnare prin injecție produse din plastic; Slovenia: doi lucrători de acoperișuri, un bioinformatician/programator Python; Norvegia: un postdoctorand horticultură, un maestru în preparare pizza; Belgia: un desenator tehnic pentru construcții metalice; Danemarca: un bucătar; Olanda: un culegător de sparanghel.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.eures.anofm.ro sau se pot prezenta la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Călăraşi, unde consilierul Eures îi poate îndruma.

