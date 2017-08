Artişti renumiţi vor urca pe scenă la Ziua Comunei Independenţa

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Mai sunt doar câteva zile până când comuna Independenţa se va îmbrăca în straie de sărbătoare. La eveniment sunt aşteptate cât mai multe persoane, atât din comună, cât şi din localităţile învecinate. Astfel, duminică, 13 august, va avea loc Ziua Comunei Independenţa, unde vor urca pe scenă artişti renumiţi, care vor încânta sufletele tuturor participanţilor, printre aceştia numărându-se Fuego, Constantin Enceanu, DJ Rynno şi Silvia, dar şi alţi solişti.

Locuitorii din Independenţa se vor bucura şi anul acesta de Ziua Comunei, ce va fi sărbătorită printr-un spectacol deosebit. Astfel, în data de 13 august 2017, cetăţenii sunt invitaţi să ia parte la Ziua Comunei Independenţa. Întregul eveniment va fi organizat de către Primăria Comunei Independenţa şi Consiliul Local, cu sprijinul primarului Lică Voicu. Pentru că îi plac tradiţiile strămoşeşti şi cântecul, edilul-şef al comunei Independenţa a invitat la ziua localităţii artişti îndrăgiţi, care vor aduce bucurie în sufletele oamenilor. Totodată, pe scenă vor urca artişti renumiţi precum Fuego, Constantin Enceanu, DJ Rynno şi Silvia, precum şi alţi solişti care vor încânta inimile celor prezenţi la eveniment. Mai mult decât atât, la această sărbătoare va aduce cântecul şi dansul popular românesc în mijlocul participanţilor Ansamblul “Hora” din Independenţa, de care cetăţenii sunt mândri. Atât localnicii din Independenţa, cât şi din comunele învecinate sunt aşteptaţi cu drag la acest eveniment pentru a-şi vedea artiştii îndrăgiţi şi a cânta şi dansa alături de ei. Mai mult de atât, un frumos foc de artificii va încheia evenimentul, fiind pregătit pentru a încânta privirile tuturor participanţilor. De altfel, pe 15 august, va fi organizat Campionatul de Minifotbal “Ziua Comunei Independenţa”. Competiţia, ajunsă la a IV-a , se va desfăşura, începând cu ora 16:00, pe terenul sintetic din satul Independenţa, iar înscrierile se fac până la data de 14 august 2017.

