Asociația Părinților a Colegiului Național “Barbu Știrbei” a oferit premii pentru performanţa elevilor acestui liceu

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, o instituţie de mare prestigiu din Călăraşi, este interesat să inspire elevii, să-i determine să-şi dorească să se descopere şi să se dezvolte atât intelectual, cât şi afectiv, stimulând competiția intra-personală. Astfel, într-un cadru festiv, Asociația Părinților a Colegiului Național “Barbu Știrbei” a oferit premii în valoare de 7.500 de lei pentru performanţa elevilor acestui liceu, la nivel național, la diverse olimpiade și concursuri școlare. Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” oferă o serie de programe şi proiecte culturale, desfășurate la nivel național şi internațional, care completează orizontul cunoașterii, creează condiții optime de formare şi informare a tinerilor, asigurându-le un mediu modern şi ultradotat, în conformitate cu exigentele europene. Mai mult, alternativele de învăţare abordează conținuturi studiate din perspective multiple, inter şi transdisciplinare, ce asigura adevărate abilități de dezvoltare personală în contexte variate (comunicare, leadership, asertivitate, implicare activă, management, teambuilding ). Elevii şi profesorii Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei” se bucură de o ofertă educațională de calitate, concretizându-se prin rezultate remarcabile la numeroase concursuri, simpozioane, programe culturale sau olimpiade școlare. La finele săptămânii trecute, într-un cadru festiv, Asociația Părinților a Colegiului Național “Barbu Știrbei” a oferit premii în valoare de 7.500 de lei pentru performanţa la nivel național la diverse olimpiade și concursuri școlare. Astfel, opt echipe și 56 de elevi s-au bucurat să își vadă efortul apreciat. Felicitările merg și către profesorii coordonatori, către conducerea liceului și către toți părinții care au contribuit la dezvoltarea Asociației de Părinți din cadrul Colegiului Naţional „Barbu Ştirbei”.

Rezultate obţinute la concursuri naţionale

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.