Astăzi începe cea de-a doua ediţie a competiției sportive “Hestia Junior’s Cup”

„Hestia Junior’s Cup” a ajuns la ediția cu numărul 2 anul acesta în orașul de pe malul Borcei. Întrecerea este bazată pe două grupe, 2007 – 2008 și 2009 – 2010, și se desfășoară la fel ca și anul trecut, pe două terenuri sintetice. Competiţia are loc în perioada 11 – 13 august 2017.

Ieri, 10 august, s-a desfăşurat festivitatea de deschidere a competiției dedicate fotbalului juvenil, „Hestia Junior’s Cup”. La acest eveniment au participat: preşedintele Consiliului Judeţean, Vasile Iliuţă, noul preşedinte al clubului AFC Dunărea Călăraşi, Florin Vişan, directorul Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport Călăraşi, Marius Gabriel Dumitrescu, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Călăraşi, Dorinel Dincă, secretarul AJF Călăraşi, Daniel Ştefan, administratorul firmei R&S Guard Security, Mihai Stroe, şi unul dintre organizatorii evenimentul, Cătălin Niţu, care a prezentat informaţiile referitoare la desfăşurarea acestei competiţii. “Mă bucur să văd că și în acest an întrecerea a aliniat la start 24 de echipe de fotbal. Competiția a devenit una regională, cu Federația Română de Fotbal implicată în organizare și cu o prezență puternică pe teren – Academia Hagi. Urez succes micilor fotbaliști, felicitări organizatorilor și vă asigurăm de toată susținerea noastră în organizarea unor astfel de evenimente care promovează sportul în rândul copiilor”, a precizat Vasile Iliuţă, președintele Consiliului Judeţean Călăraşi. De altfel, Federația Română de Fotbal este, începând de anul acesta, partener oficial al competiției dedicate fotbalului juvenil, „Hestia Junior’s Cup”. Pentru grupa 2009 – 2010, organizatorul Hestia Hotel din Călărași pune la dispoziție baza sportivă din Parcul Dumbrava, un teren sintetic cochet cu vestiare și nocturnă. Pentru echipele înscrise la categoria 2007 – 2008, un alt partener al competiției, clubul de fotbal Dunărea Călărași, va pune la dispoziție terenul sintetic amplasat în incinta Complexului Sportiv Municipal din Călărași. Competiția este organizată de „Hestia Hotel” Călărași în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, Direcția Județeană de Tineret și Sport Călărași, Asociația Județeană de Fotbal și AFC Dunărea Călărași. De asemenea, în acest an s-au implicat și instituțiile publice locale: Primăria Municipiului Călărași și Consiliul Județean Călărași. Organizatorii au pregătit pentru anul acesta premii surpriză pentru cei mici. Pe lângă cupe, diplome, medalii, tricouri și premii în bani, oferite de Hestia Hotel și Direcția Județeană de Sport și Tineret Călărași, Federația Română de Fotbal și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Călărași au anunțat că vor contribui la premiile puse în joc anul acesta la ediția a doua. Echipele din acest an care participă la competiţie sunt următoarele: Academia Hagi, FCSB, Luceafărul Brăila, CS Slobozia, Farul Constanța, Academia Farul 2008, Atletic Junior, Delta Tulcea, CS Năvodari, Delta Tulcea, Viitorul Călărași, AFC Dunărea Călărași, Portul Călărași, Sport Team Călărași. Partenerii competiţiei sunt Federația Română de Fotbal, Asociația Județeană de Fotbal Călărași, Direcția Județeană de Sport și Tineret, Primăria Călărași, Consiliul Județean Călărași, AFC Dunărea Călărași şi R&S Guard Security Călărași. Parteneri media ai competiţiei sunt: Digi 24 Constanța, Antena 1 Călărași, Cotidianul Observator de Călărași, Ziarul Arena, Argument, Obiectiv de Călărași, Actualitatea de Călărași, Știrea Media, Fapt Divers, Express, Călărași24, InfoMuntenia, Vieru.ro, Realitatea din Călărași, Impact, Ediția, Radio Voces Campi, Arena FM, Stil FM, Fresh FM.

