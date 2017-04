Atelier de încondeiat ouă, la biserica din Independența

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Învierea Domnului, prilej de bucurie pentru toţi creştinii, este aşteptată şi în Parohia Independenţa, la Biserica cu hramul “Sfântul Ioan Botezătorul” cu pregătiri specifice: slujbele deniilor, liturghii şi obiceiuri creştineşti de încondeiat ouă. Astfel, duminică, 2 aprilie 2017, la ora de cateheză duminicală, copiii prezenți, coordonaţi de părintele paroh Marcian Gheorghe şi de preoteasa Mariana Gheorghe, au încondeiat ouă, au pictat și au confecționat felicitări pentru Paști. “Încercăm să promovăm ceea ce avem aici, în parohia noastră, ceea ce s-a păstrat din generație în generație, deoarece și copiii sunt dornici să învețe acest meșteșug al încondeierii ouălor, care face parte din tradiția noastră românească. Ouăle încondeiate sunt o dovadă vie a datinilor, credințelor și obiceiurilor pascale și reprezintă un element inedit al spiritualității românești. În Joia Mare din Săptămâna Patimilor, după o veche tradiție populară, avea loc în casele gospodarilor încondeierea ouălor. Acest obicei reprezintă înfrumuseţarea ouălor jertfite la Paşti, simbol al lui Hristos care moare şi renaşte anual. Practica vopsirii ouălor în culoarea roșie vorbește despre faptul că Maica Domnului, venind la Golgota să plângă pe Fiul ei răstignit, a așezat sub cruce un coșuleț cu ouă, care s-au înroșit de la sângele lui Iisus”, a precizat preotul paroh Marcian Gheorghe, din cadrul Parohiei Independenţa.

