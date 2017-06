Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului de Educație Non-formală și Extrașcolară “Cluburile ecOprovocarea”

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Vineri, 9 iunie a.c., a avut loc festivitatea de premiere a celei de-a VII-a ediții a Concursului de Educație Non-formală și Extrașcolară “Cluburile ecOprovocarea”, desfășurat pe parcursul anului școlar 2016 – 2017 de Asociația ViitorPlus, cu susținerea TenarisSilcotub. Astfel, 94 de elevi și profesori de la Colegiul Economic din Călăraşi, din cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Călărași și din două licee din Zalău (Colegiul Naţional “Silvania” şi Liceul Tehnologic „Mihai Viteazul”) au participat la atelierele non-formale despre managementul deșeurilor, energie și schimbări climatice, educație și conștientizare și, organizați în diferite echipe, au avut activități practice de ocrotire a mediului. Împreună au organizat acțiuni de reciclare, plantării de arbori și de îngrijire a spațiului verde, au promovat reutilizarea obiectelor și au obținut rezultate remarcabile pentru natură: peste 7.000 de ore de voluntariat pentru mediu și aproape 3.500 de voluntari implicați, 9.250 de puieți plantați, 13 tone de deșeuri reciclate, 810 saci de deșeuri au fost colectate din natură, au fost amenajate spațiile verzi din interiorul liceelor cu 820 de plante ornamentale și au fost organizate 80 de târguri cu schimburi de obiecte. În cadrul evenimentului festiv de premiere, organizat vineri în incinta Inspectoratului Școlar Județean Călărași, au fost anunțate echipele câstigătoare din Călărași. Premiile obținute, în valoare totală de 47.000 de lei, constau în dulciuri bio și în participarea membrilor echipelor câștigătoare în Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea, organizată la sfârșitul lunii august, în localitatea Cheia, județul Prahova.

„După o atentă examinare a activitătilor și rezultatelor, juriul a decis că cele mai bune echipe din Călărași au fost echipa de reciclare din cadrul Colegiului Economic și echipa de plantare de arbori a Liceului Teoretic ‘Mihai Eminescu’, iar liceul cu cel mai mare punctaj din concurs este Colegiul Economic. Ne dorim să continuăm programul și pe viitor pentru a forma noi generații de lideri, cu o atitudine proactivă în domeniul ecologiei, cu entuziasm și o implicare la fel de bună ca și până acum”, a declarat Lucia Cojocaru, managerul programului „ecOprovocarea” al Asociației ViitorPlus.

„Dacă ar fi să rezum în doar câteva cuvinte ce a însemnat pentru mine ecOprovocarea, acestea ar fi: informații, deprinderi, oameni si activități. A fost o experiență inedită, la care nu plănuiesc să renunț pe viitor, chiar dacă voi fi la 100 de kilometri distanță. Am avut foarte multe de învățat, am extrem de multe amintiri frumoase, am cunoscut oameni extraordinari, am văzut câtă muncă este în spate, și am învățat ce înseamnă de fapt să fii un lider. Mulțumesc, Cluburile ecOprovocarea pentru șansa oferită!”, a menţionat Sorina Curelea, elevă în clasa a XII-a, în cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”. Cluburile ecOprovocarea reprezintă una dintre componentele programului “ecOprovocarea”, alături de: Concursul Național “ecOprovocarea” la care se pot înscrie elevi și profesori din toată țara; Tabăra de leadership pentru mediu ecOprovocarea unde pot veni tinerii interesați de ecologie; Resurse pentru Profesori – materiale educaționale ce pot fi descărcate gratuit de orice profesor; ecObiblioteca elevilor – o bibliotecă virtuală cu clipuri video și articole pentru toții pasionații de protejarea naturii. În acest clip se pot descoperi bucuria și interesul cu care s-au implicat elevii și profesorii voluntari din edițiile anterioare, se regăsesc și mai multe detalii despre modul de lucru din cadrul Cluburilor. Câteva din rezultatele celor 6 ediții anterioare: 20.000 de elevi și profesori beneficiari; 285.000 de kilograme de deșeuri reciclate din 16 tipuri diferite de deșeuri; 58.000 de puieți plantați; 57.500 de ore de voluntariat pentru mediu și comunitatea locală; 30 de unități de învățământ s-au implicat din Sibiu, Călărași și Sălaj; cinci propuneri legislative documentate propuse de elevi autoritaților locale, din care trei s-au transformat în hotărâri de Consiliu Local.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments

comments