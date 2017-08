Au fost recepţionate lucrările la blocul operator al Spitalului Județean de Urgenţă Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Săptămâna trecută a avut loc recepția lucrărilor la blocul operator al Spitalului Județean de Urgenţă “Dr. Pompei Samarian” Călărași situat la etajul patru al unității spitalicești. Investițiile realizate aici au fost efectuate din fonduri proprii ale Consiliului Județean Călărași în valoare de peste trei milioane de lei și reprezintă reabilitare totală și dotări parțiale în cele şapte noi săli de operație. Blocul operator va deveni funcțional peste două luni, perioadă în care se preconizează și finalizarea proiectului instalației de gaze medicale.

