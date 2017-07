Au început înscrierile pentru a doua sesiune a Bacalaureatului

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Absolvenţii de liceu din judeţul Călăraşi care nu au promovat examenul de Bacalaureat în prima sesiune, mai au o şansă în luna august, când începe sesiunea de toamnă.

Înscrierile la Bacalaureatul de toamnă a început din data de 11 iulie 2017 şi se vor încheia pe 14 iulie. În data de 27 iulie este prevăzută înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţă. Examenul va începe cu probele scrise, după care vor urma probele orale. Potrivit calendarului, pe 21 august se va desfăşura proba scrisă la limba şi literatura română, în data de 22 august, cea la limba şi literatura maternă. Pe 23 august, candidaţii vor susţine proba obligatorie a profilului, iar pe 24 august, proba la alegere a profilului şi specializării. Din 25 august încep probele orale ale examenului. În perioada 25-28 august este programată evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 28 august, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în intervalul 29-30 august, evaluarea competenţelor digitale, iar în 30-31 august, evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.

În data de 1 septembrie 2017, până la ora 16:00, se vor afişa rezultatele. Contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi, între orele 16:00 şi 20:00. În perioada 2-5 septembrie este programată soluţionarea contestaţiilor, iar în 6 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.