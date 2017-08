Bărbat din Călăraşi, dispărut din data de 1 august

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Poliţiştii desfăşoară activităţi pentru găsirea unui bărbat de 34 ani din municipiul Călărași, care a plecat de la domiciliu.

Dispariţia lui Lițu Dan George a fost sesizată de mama sa, la data de 9 august 2017. Bărbatul ar fi plecat voluntar de la domiciliu din data de 1 august 2017, având asupra sa un rucsac cu obiecte de îmbrăcăminte, produse alimentare și un cort pentru o persoană. Acesta nu a mai revenit. Poliţiştii au demarat de îndată verificările și investigațiile pentru găsirea persoanei dispărute, fiind pusă în urmărire. Acesta are 1,82 m înălțime, 85 kg, constituţie atletică, ten deschis, ochii căprui, păr negru drept (prezintă deasupra urechii stângi părul căzut), poartă barbă. La data dispariției era îmbrăcat cu geacă impermeabilă de culoare neagră și pantaloni negri, iar pe cap purta o pălărie din piele maro cu boruri largi. Cetăţenii care pot furniza informaţii care să conducă la găsirea persoanei dispărute sunt rugaţi să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze gratuit numărul de telefon 112.

