Beneficiarii de la C.R.R.N. Plătărești au fost sărbătoriți într-un cadru festiv

La finele săptămânii trecute, preț de câteva ore, la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică (C.R.R.N.) Plătărești a fost organizată o manifestare festivă, dedicată beneficiarilor care şi-au sărbătorit, în prima parte a anului, zilele de naștere sau ale numelui. „În fiecare an, marcăm momentele importante din viața beneficiarilor noștri: zi de naștere sau onomastică, prin organizarea unor astfel de evenimente, când le oferim o masă festivă, de la care nu lipsesc tortul, muzica, dansul și voia bună”, a afirmat directoarea executivă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Călărași, Doinița Nicolae. Conducerea C.R.R.N. Plătărești a pregătit, împreună cu o parte dintre beneficiari, un program artistic, în cadrul căruia au fost recitate poezii, reprezentând creații proprii ale celor instituționalizați. Toți cei prezenți au cântat „Mulți ani trăiască!” și au încins câteva hore, atmosfera de sărbătoare predominând la evenimentul dedicat beneficiarilor. La festivitate au participat directoarea executivă a DGASPC Călărași, Doinița Nicolae, șefa Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Plătărești, Georgeta Vasile, precum și toți angajații instituției, care s-au implicat pentru buna desfășurare a evenimentului.

