Black & White Motor Fest, la Călăraşi

Chopper Academy MC România organizează Black & White Motor Fest 2017 în municipiul Călăraşi.

Ediţia a şaptea a festivalului va avea loc în acest weekend, pe malul Dunării, în Călăraşi, în cadrul Complexului Albatros Podul 4, situat pe şoseaua Chiciului, nr. 7. Complexul dispune de spațiu de campare, toalete și dușuri, plajă, hotel, restaurant și multe alte facilități. Pe parcursul celor două zile nu vor lipsi berea rece la dozatoare, concursurile cu premii, concertele rock, parada moto și alte surprize pe care le veți descoperi la fața locului. Vineri, 4 august, pe scena festivalului vor urca Over Band, Sukar Nation şi Trooper, iar sâmbătă, 5 august, la Călăraşi vor concerta Wire (Tribut AC/DC), Forevermore (Tribut Whitesnake) şi Zob. Motoarele vor fi parcate separat de locurile de campare, într-un spațiu supravegheat.

Prețul de intrare la festival, pe perioada celor două zile va fi de 20 de lei. Cazarea se poate face la cort, gratuit sau contra cost, la hotelul din Complex Albatros Podul 4. Pentru rezervări, cei interesaţi pot suna la numerele de telefon: 0721/908.413 şi 0242/312.265.



