Boxerul călărăşean Antonio Manea va participa la Campionatul European de Cadeţi

În perioada 17-26 iulie 2017, la Râmnicu-Vâlcea, se va desfăşura Campionatul European de Cadeţi, competiţie la care municipiul nostru va fi reprezentat de Manea Marco Antonio, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi. Pugilistul este antrenat de fraţii Valentin si Georgian Anghel. “În această perioadă, Lotul Naţional al României se află în pregătire la Olăneşti, acolo unde Manea Marco Antonio munceşte şi se pregăteşte alături de colegii din lot, supravegheaţi şi îndrumaţi de antrenorii lotului naţional, colectiv tehnic din care face parte şi Anghel Georgian, pentru a cuceri o medalie cât mai strălucitoare la acest Campionat European. Noi credem în el şi suntem siguri că poate face o bucurie iubitorilor boxului din Călăraşi”, se arată pe pagina de facebook a secţiei de box călărăşene. (G.Ş)

