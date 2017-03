Bursa generală a locurilor de muncă, în aprilie, la Călăraşi

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din Călărași va organiza vineri, 7 aprilie 2017, Bursa generală a locurilor de muncă. Evenimentul se va desfășura începând cu ora 09:30, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților, str. Sloboziei, nr. 4 Bis. În același interval de timp, Bursa generală a locurilor de muncă va avea loc și la sediul Agenţiei Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă din municipiul Olteniţa, str. Argeșului nr. 111.

Acțiunea se adresează tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, acestea având posibilitatea de a susține interviuri cu mai mulți agenți economici, în scopul ocupării unui loc de muncă și, totodată, agenților economici, care au avantajul de a alege candidatul potrivit pentru postul potrivit.

“Bursa reprezintă o oportunitate de a cunoaşte direct oferta de forţă de muncă, de a recruta şi selecta personal în vederea ocupării locurilor de muncă vacante și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Astfel, atât persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și agenţii economici, pot beneficia de subvențiile, primele și facilitățile fiscale prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, a precizat Nicolae Chirana, directorul executiv al AJOFM Călărași.

Pentru o promovare cât mai eficientă a locurilor de muncă vacante, angajatorii sunt rugaţi să transmită la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Călărași, până la data de 4 aprilie 2017, prin fax: 0242/331.693 sau e-mail: ajofm@cl.anofm.ro, situaţia privind locurile de muncă vacante, cu mențiunile: “pentru Bursa generală”; ”participăm/nu participăm la acțiune”.

