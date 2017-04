Călărăşenii au la dispoziţie peste 900 de locuri la tratament, în staţiuni balneare

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Casei Judeţene de Pensii (CJP) din Călăraşi i-au fost alocate locurile de care asiguraţii/pensionarii pot beneficia în cele 18 serii, a câte 16 zile fiecare. Pentru acest an, instituţiei călărăşene i-au fost alocate 911 bilete de tratament, în staţiuni precum Amara, Buziaş, Covasna, Geoagiu, Olăneşti şi Pucioasa.

CJP Călăraşi aduce la cunoştinţa persoanelor interesate, pensionari, asiguraţi ai sistemului public de pensii sau persoane beneficiare de legi speciale, cărora le este reglementat dreptul de a beneficia de bilete de tratament balnear, că, în urma publicării în Monitorul Oficial al României nr. 158/02.03.2017, a Hotărârii de Guvern nr. 82/02.03.2017, a fost reglementat numărul biletelor de tratament balnear pentru anul 2017, în unităţile proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice. Astfel, în anul 2017, în cadrul Societăţii Comerciale de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „TBRCM” S.A, au fost alocate Casei Judeţeane de Pensii Călăraşi, 911 locuri, distribuite în 18 serii, a câte 16 zile fiecare.

La numărul de locuri prevăzut se va adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, numărul de locuri de tratament balnear ce va fi contractat cu alţi operatori economici. Acelaşi act normativ precizează ca procentul biletelor de tratament balnear gratuite acordate categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, reprezintă o cota de maxim 15% din totalul numărului de bilete aferent anului 2017.

CJP Călăraşi recomandă solicitanţilor ca la alegerea perioadei pentru care optează să fie avute în vedere şi perioadele de extra-sezon din primăvară, toamnă şi iarnă, deoarece în aceste perioade ale anului, gradul de valorificare a biletelor de tratament repartizate, nu atinge plafonul de 100%, aceste persoane având şanse mai mari de acordare a unui bilet de tratament, în urma ierarhizării descrescătoare a punctajelor individuale. În schimb, în perioada de sezon estival, numărul de bilete alocate în unitătile de cazare pentru respectivele serii nu poate acoperi numărul foarte mare al solicitanţilor care au optat pentru această perioadă, rezultatul fiind neaprobarea cererii, în special pentru persoanele care au obţinut un punctaj redus la cele trei criterii specifice: dacă persoana a beneficiat de bilete de tratament în ultimii doi ani; categoria de pensie a beneficiarului; cuantumul total brut al drepturilor de pensie /câştig brut de natură salarială.

(foto: ziarulceahlaul.ro)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.