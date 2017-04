Călărăşenii sunt aşteptaţi în pieţe cu produse proaspete la preţuri accesibile

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Sărbătorile Pascale se apropie cu paşi repezi, astfel comercianţii din diferite sectoare de activitate aşteaptă săptămâna aceasta cât mai mulţi clienţi pentru a-şi vinde produsele. Halele din pieţe, dar şi celelelate spaţii de vânzare au fost igienizate astfel încât comerciaţii să-şi expună în bune condiţii produsele căutate cel mai mult de călărăşeni pentru Paşte.

Au mai rămas doar câteva zile până la Învieriea Domnului, timp în care călărăşenii îşi pot achiziţiona produsele pe care le vor pune pe masa de Paşte. Potrivit directorului Serviciului Public Pieţe şi Oboare, Vasile Manea, atât în hale, cât şi în celelalte spaţii comerciale din Piaţa Big şi Piaţa Centrală s-au efectuat lucrări de deratizare şi igienizare pentru ca oamenii să-şi vândă marfa în bune condiţii. Astfel, 28 de producători din Piaţa Big şi zece producători din Piaţa Centrală îşi aşteaptă clienţii cu fructe şi legume proaspete, în special de sezon, cu salată, ceapă verde, ridichi, dar şi verdeaţă. De asemenea, 22 de societăţi comerciale din Piaţa Big şi şapte din Piaţa Centrală vând fructe şi legume proaspete. În ceea ce priveşte carnea de miel, aceasta se vinde în spaţii comerciale cu 25 de lei pe kilogram, iar la producători se vinde cu 20 de lei kilogramul. Totodată, carnea de porc a suferit o creşte de 10%, iar ouăle se vând în această perioadă cu 45 – 50 de bani. „În prezent, suntem pe final cu lucrările de curăţenie, deratizare şi igienizare, iar halele şi spaţiile comericale din pieţe arată foarte bine. Deocamdată nu a început să se aglomereze pieţele şi spaţiile comerciale, dar zilele acestea cu siguranţă numărul clienţilor va creşte. Au crescut preţurile la legumele de import, roşiile ajungând undeva la 10 lei kilogramul, dar şi la carnea de porc, unde preţul s-a majorat cu 10%. Ouăle se vând undeva la 45-50 de bani unul, ceea ce nu mi se pare un preţ mare, având în vedere că suntem în preajma Sărbătorilor Pascale. Aşteptăm comercianţii la piaţă, dar şi călărăşenii care doresc să-şi cumpere produsele pe care le vor pune pe masă, de sărbători”, a precizat Vasile Manea, directorul Serviciului Public Pieţe şi Oboare Călăraşi.

