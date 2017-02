Călăraşiul nu va rămâne fără apă potabilă/Staţia plutitoare de captare a apei, afectată de gheaţă

Autorităţile călărăşene infirmă zvonul că alimentarea cu apă, în municipiul Călăraşi, va fi întreruptă din cauza gheţii formate pe Dunăre. A existat, într-adevăr, zilele trecute, o problemă, la staţia plutitoare de captare a apei din zona Chiciu. Gheaţa a deplasat staţia plutitoare şi a deformat conductele acesteia. Angajaţii Ecoaqua Călăraşi au tras staţia la mal şi lucrează la remedierea defecţiunilor. În momentul de faţă, alimentarea cu apă a oraşului se face prin criburile de captare. Directorul Ecoaqua Călăraşi, Cezar Neagu, ne-a declarat: „Staţia de captare este afectată, dar nu vom avea probleme cu apa. Gheaţa a deplasat staţia de captare şi au fost deformate nişte conducte pe care le reparăm acum. La Chiciu există dublă extracţie a apei, şi anume prin staţia plutitoare şi criburi pe sub apă. Deocamdată staţia plutitoare are probleme, dar criburile sunt în regulă, nu au fost afectate de gheaţă şi nici nu mai are cum să le afecteze pentru că nivelul apei este în creştere. Exista pericol ca acestea să fie afectate dacă apa scădea în continuare. După ce vor trece sloiurile de gheaţă, în maximum două săptămâni putem pune staţia plutitoare din nou pe poziţie. Staţia plutitoare nu a suferit daune, doar conductele au fost îndoite”. În legătură cu situaţia de pe Dunăre l-am contactat şi pe prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob. Acesta, la rândul său, a infirmat zvonul că oraşul nostru va rămâne fără apă potabilă şi ne-a comunicat că bucăţi de gheaţă au început deja să se desprindă în unele locuri, putând fi văzut luciul apei. „Din punctul meu de vedere, o parte din zvonuri sunt neadevărate. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Am văzut că s-a creat şi emoţia că rămânem fără apă. Staţia plutitoare a fost afectată, dar avem apă suficientă să se tragă prin criburi. A început deja să se rupă gheaţa, până în acest moment nu avem probleme deosebite. În zona Podul 4 s-a mai desfăcut, în zona Parcului Central, de asemenea, s-a desprins gheaţa şi se vede luciul apei. În zona Chiciu se vede o bucată foarte întinsă de apă spre Ostrov. Gheaţă o să mai vină. Sperăm să nu avem probleme deosebite în sensul de a fi inundată cala unei barje şi să optureze şenalul navigabil. În acest moment sunt emoţiile pe care le are toată lumea: ‘Se întâmplă sau nu se întâmplă?’. Acum depinde şi de nava propulsoare şi de forţa gheţii, dar navigatorii au experienţă şi cu siguranţă în momentul în care vor prinde un ochi de apă, vor căuta malul”, a afirmat George Iacob, prefectul judeţului Călăraşi.

(foto: Cătălin Cojocaru)

