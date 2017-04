Campania „Trenuri curate – călătorii minunate”, derulată de CFR Călători

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

CFR Călători informează că în această lună campania „Trenuri curate – călătorii minunate” continuă la nivel național, atât în trenuri, cât și în locațiile feroviare proprii.

Campania are scopul de a oferi publicului un climat plăcut de călătorie, constă în acțiuni de curățenie și igienizare și se bazează pe eforturile comune ale feroviarilor, pasionaților de călătorii cu trenul și pasagerilor deopotrivă.

În ceea ce privește activitatea CFR Călători, campania “Trenuri curate – călătorii minunate” înseamnă salubrizare/reparații la: vagoane (salubrizare radicală, curățare tapiţerie, cabine toalete); subansamble cu implicare în siguranţa circulaţiei (verificarea subansamblelor boghiului, a timoneriei de frână, verificarea aparatelor de tracţiune şi legare, de ciocnire); exteriorul cutiei vagonului (spălarea tablelor de indicaţie şi, unde este cazul, revopsirea acestora şi refacerea inscripţiilor); zona salonului și a compartimentelor (repararea mecanismelor de acţionare a ferestrelor, a închizătorilor şi opritorilor, a melaminei deteriorate, verificarea mecanismelor de închidere-deschidere a uşilor de acces în vagon și a uşilor frontale acționate prin panoul electric); instalaţii electrice (verificarea și repararea funcţionării instalaţiilor de climatizare și ventilaţie, a instalaţiilor de iluminat și a dispozitivelor de afișaj); subansamble ale vagonului (demontarea şi vopsirea coşurilor de gunoi).

„Fiecare gest, oricât de mic, contează. Pentru că merităm cu toții un transport feroviar de calitate, ne dorim ca eforturile tuturor celor implicați să fie apreciate şi respectate de către noi toți. Împreună vom reuși să ridicăm standardele călătoriei cu trenul”, a declarat directorul general al CFR Călători, Iosif Szentes.

