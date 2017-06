Candidaţii PSD au câştigat alegerile locale din Lehliu Gară şi Unirea

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Alegerile locale parţiale desfăşurate duminică, 11 iunie a.c., în oraşul Lehliu Gară şi comuna Unirea, au fost câştigate de către candidaţii Partidului Social Democrat (PSD). Astfel, noul primar al oraşului Lehliu Gară este actualul deputat Iulian Iacomi (PSD), iar în comuna Unirea, noul primar este Florin Belu (PSD). Rezultatele votului de duminică nu sunt unele surprinzătoare. Toată lumea se aştepta ca cei doi candidaţi ai Partidului Social Democrat să câştige noile mandate de primar.

Reprezentanţii PSD şi PNL au aşteptat rezultatele alegerilor de duminică în acelaşi local

Surprinzător este faptul că mai mulţi reprezentanţi ai Partidului Social Democrat şi ai Partidului Naţional Liberal au aşteptat laolaltă, în acelaşi restaurant, rezultatele votului de duminică, 11 iunie. Astfel, Vasile Iliuţă (PNL), Marian Dinulescu (PNL), Roxana Paţurcă (senator PSD), Marius Dulce (PSD), Ilinca Enescu (PSD) şi alţi membri de partid au aşteptat rezultatele alegerilor locale în acelaşi restaurant. Se pare că nici rivalitatea politică nu mai este ce a fost odată.

Rezultatele alegerilor locale parţiale

Lehliu Gară:

Iulian Iacomi (PSD) – 1.606 de voturi

Laurenţiu Bănescu (PNL) – 1.228 de voturi

Ştefania Moga (independent) – 539 de voturi

Cornelia Toader (PMP) – 22 de voturi

Prezenţa la vot în Lehliu Gară a fost de 63%

Unirea:

Florin Belu (PSD) – 1.009 voturi

Aurica Pârlea (PNL) – 444 de voturi

Aurel Rădăcină (PMP) – 35 de voturi

Prezenţa la vot în Unirea a fost de 59,68%

