Canotorii CSM Călăraşi au obţinut patru medalii de aur şi trei de argint la Campionatul Naţional de Ergometru

În zilele de 10 şi 11 martie 2017, la Târgu Mureş s-a desfăşurat Campionatul Naţional de Ergometru, destinat seniorilor şi juniorilor. La această competiţie au participat şi canotorii Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călăraşi, care s-au întors acasă cu patru medalii de aur şi trei de argint.

Potrivit directorului CSM Călăraşi, Dumitru Chirilă, fosta campioană mondială şi europeană, Mădălina Buzdugan, a câştigat Campionatul Naţional de Seniori la fete, cucerind medalia de aur după o întrerupere de patru ani, cu un timp de 6 minute şi 56 de secunde. Medalii de aur au mai obţinut şi Adriana Ailincăi (junioare I – simplu), Lidia Roman şi Mădălina Caşu (senioare-dublu), Robert Boboc şi David Popa (juniori – dublu, categoria uşoară), Ştefan Cristian Sandu (juniori II). Următorii canotori au câştigat medalii de argint: Antonio Dumitru Stoica (juniori I), Elena Burlacu şi Cristina Drugă (echipaj de dublu – junioare II).

“Avem nişte rezultate fantastice la canotaj. Surpriza surprizelor este că am câştigat Campionatul Naţional de Seniori la fete, prin Mădălina Buzdugan, cu un feedback extraordinar, a avut un timp fantastic, de 6 minute şi 56 de secunde. Patru medalii de aur am luat la acest campionat. Mădălina Buzdugan a participat la această competiţie după o întrerupere de patru ani. Aceasta nu a mai concurat, o perioadă a renunţat, dar a revenit în forţă, timpul pe care l-a obţinut este impresionant. Ea este fostă campioană europeană şi vicecampioană mondială. Rezultatele sunt excepţionale şi ne dau speranţă pentru competiţiile internaţionale care se vor derula în acest an. CSM Călăraşi are antrenori şi sportivi care sunt ancoraţi în marea performanţă sportivă şi rezultatele noastre îndreptăţesc autorităţile locale dacă s-ar aplica criteriile de performanţă, să susţină consistent secţiile sportive ale CSM Călăraşi. Sperăm să se ţină cont în şedinţele care vor avea loc la sfârşitul lunii martie, de solicitările pe care le-am făcut noi pe programe sportive”, ne-a declarat Dumitru Chirilă.

Sportivii au fost pregătiţi de Daniel Bănăţeanu, Eugen Suciu şi Mădălina Buzdugan.

Antrenorul Daniel Bănăţeanu este mândru de rezultatele obţinute şi spune că acestea vin în urma antrenamentelor intense şi a muncii în echipă.

“Ne-am obişnuit cu astfel de rezultate, sunt rodul muncii noastre, dovadă că a fost un an de pregătire foarte bun, mă refer la jumătate de an, partea de pregătire din iarnă. Acest lucru ne face să privim încrezători către rezultatele din vară, de la campionatele europene, mondiale, care vor urma. Este o bucurie imensă, avem patru medalii de aur, trei medalii de argint, sunt nişte rezultate foarte, foarte bune, având în vedere că s-au câştigat aceste medalii cam pe toate palierele, atât la seniori, cât şi la juniori I şi II. Astfel, am acoperit o paletă foarte largă de categorii de vârstă. Aşteptăm acum cu nerăbdare şi celelalte competiţii. Va urma peste trei săptămâni Campionatul Naţional de Fond la canotaj, să vedem ce o să facem şi acolo. Obiectivul nostru principal ţine de campionatele europene şi mondiale. Avem un sportiv, Alexandru Chioşeaua, care în clasamentul general a fost când pe poziţia a doua, când pe poziţia a treia la seniori. La momentul actual, acesta se află în pregătire, în Italia, la apă caldă. Suntem foarte încrezători, dat fiind faptul că el este foarte mic şi deja conduce podiumul sau lotul naţional. Am o mică dezamăgire, faptul că ne-a plecat o sportivă, Georgiana Vasile, care a plecat la Dinamo, la alt club, din păcate. A plecat la condiţii mai bune, ea fiind şi studentă. Aceste rezultate au fost obţinute după antrenamente îndelungi pregătite şi urmărite de echipa mea. Noi lucrăm în echipă, nu sunt doar rezultatele mele, ci a întregii echipe din care fac parte Eugen Suciu şi Mădălina Buzdugan, care a şi concurat, deşi este şi instructor, un fel de antrenor – jucător. Am câştigat medalii de aur cu un timp record al ei personal, un timp foarte bun care s-ar înscrie în cursa pentru calificare a bărcii de 8+1, pentru olimpiadă. De regulă, cine scoate sub şapte minute, ca fată, ar trebui să fie concurent al lotului de mondiale sau de europene. A scos un timp foarte bun. Rezultatele frumoase ne provoacă, ne obligă an de an să ţintim şi mai sus. Avem câteva probleme mici de sănătate cu doi copii, ceva dureri de spate, de genunchi, dar sperăm să se remedieze şi să mergem mai departe. Sportul este printre puţinele lucruri bune şi frumoase care se întâmplă la Călăraşi. Sportivii nu luptă pentru ei, ci pentru CSM Călăraşi, indiferent de unde sunt, am şi copii din Moldova, din mai multe zone. Copiii luptă pentru acest oraş”, a menţionat antrenorul secţiei de canotaj, Daniel Bănăţeanu.



