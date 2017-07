Cardul european de sănătate, valabil un an de la data emiterii

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) precizează că valabilitatea cardului european de asigurări sociale de sănătate CEASS (EHIC) este de un an de la data emiterii, conform modificării efectuate în Legea 95/2006 prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 5/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 189/14 martie 2016.

“Precizăm că acordarea tratamentelor devenite necesare, de regulă servicii medicale urgente, în baza cardului CEASS, pe durata deplasării asiguraţilor români în statele Uniunii Europene/Spațiului Economic European/Elveţia nu este neapărat gratuită. Tratamentele respective se acordă în aceleaşi condiţii ca şi cele oferite asiguraţilor sistemului social de asigurări de sănătate din ţara de destinaţie. Spre exemplu, dacă asiguratul din ţara de destinaţie plăteşte o contribuţie personală sau o coplată pentru spitalizare, atunci şi beneficiarul de card european aflat în ţara respectivă va achita din surse proprii aceeaşi sumă, fără ca aceasta să-i fie decontată ulterior de casa de asigurări de sănătate. Cardul european poate fi utilizat la toţi furnizorii de servicii medicale din sistemul de securitate socială din ţara de destinaţie, nu doar la spitalele publice”, se arată într-un comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.