Cât mai mulţi călărăşeni sunt aşteptaţi mâine la acţiunea rapidă de donare de sânge

În cadrul campaniei naţionale cu caracter umanitar “N-avem sânge”, un centru mobil de donare de sânge din municipiul București se va deplasa mâine în Călăraşi pentru o acțiune rapidă de donare de sânge. Astfel, la această activitate sunt aşteptate cât mai multe persoane care doresc să vină în sprijinul bolnavilor care au mare nevoie de sânge.

Crucea Roşie Română, în colaborare cu Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină și Centrul de Transfuzie Sanguină București, a demarat în data de 16 mai 2017, o campanie de donare de sânge în mai multe judeţe din țară, denumită “N-avem sânge”. Campania are ca scop creșterea rezervelor de sânge din centrele de transfuzie sanguină. De asemenea, această campanie se desfăşoară şi în Călăraşi, astfel că, mâine, 15 iunie a.c., un centru mobil de donare de sânge din București se va deplasa în municipiul nostru pentru o acțiune rapidă de donare de sânge. Activitatea se va desfășura pe platoul din faţa Instituţiei Prefectului – Judeţul Călăraşi, în intervalul orar 09:00 – 15:00, cu participarea Primăriei Municipiului Călăraşi, a Consiliului Judeţean Călăraşi şi a Centrului de Transfuzie Sanguină Călăraşi. În perioada 9 – 15 iunie, peste 30 de voluntari ai Filialei Călărași a Crucii Roșii Române se află pe străzile din oraș și pentru a informa și a conştientiza oamenii de necesarul de sânge din România. De asemenea, aceștia fac cunoscute şi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a dona sânge și etapele procesului de donare. Totodată, directoarea Crucii Roşii Călăraşi, Aura Giurcă, aşteaptă cât mai multe persoane care să se alăture campaniei şi să doneze sânge pentru ca în felul acesta să vină în sprijinul pacienţilor care suferă pe paturile spitalelor şi care au mare nevoie de sânge. Este dureros şi faptul că printre aceste persoane se află şi copii care trebuie să trăiască şi să se bucure de viaţă, nu să-şi petreacă clipele frumoase ale copilăriei prin spitale. “Crucea Roşie Română, în contextul zilei de 14 iunie, Ziua Mondială a Donării de Sânge Voluntare şi Neremunerate, a organizat campania cu caracter umanitar ‘N-avem sânge’. Mâine, un centru mobil de donare de sânge din București se va deplasa la Călărași pentru o acțiune rapidă de donare de sânge. Aceasta se va desfășura pe platoul din faţa Prefecturii Călăraşi, între orele 09:00 şi 15:00, unde aşteptăm peste 100 de persoane care să se alăture demersului nostru şi să vină să doneze sânge. Suntem bucuroşi că, pentru organizarea acestei acţiuni, avem sprijinul Primăriei Călăraşi, al Consiliului Judeţean Călăraşi, precum şi al Centrului de Transfuzii Sanguine Călăraşi, cel din urmă punându-ne la dispoziţie două aparate mobile. Vă aşteptăm în număr cât mai mare pentru a reface baza de sânge a Călăraşiului. Vrem să ştiţi că vieţile tuturor stau în mâinile noastre!”, ne-a declarat Aura Giurcă, directoarea Crucii Roşii Călăraşi. Toate persoanele care participă la actul de donare primesc, în compensaţie, tichete de masă, în valoare de aproximativ 70 de lei, şi beneficiază de o zi scutită de la serviciu şi de realizarea anumitor analize medicale gratuite.

O persoană are nevoie de sânge o dată la trei secunde

Conform statisticilor, o persoană are nevoie de sânge o dată la trei secunde. Statistici ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii plasează România în zona de avarie din punct de vedere al donatorilor voluntari. Media europeană este în jur de 36 de donatori voluntari la mia de locuitori, în vreme ce la noi în ţară sunt sub 20. Trebuie menţionat că alte state europene stau cu totul altfel. Danemarca, spre exemplu, se poate lăuda cu 60 de donatori la mia de locuitori. În medie, în România, este nevoie de 500.000 de unităţi de sânge anual şi doar 2% din populaţie donează, în timp ce media europeană este de 10%. Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) din Călăraşi s-a confruntat de mai multe ori cu lipsa donatorilor şi a făcut în nenumărate rânduri apeluri umanitare pentru ca cetăţenii să vină să doneze sânge pentru salvarea de vieţi omeneşti. Mai mult decât atât, CTS Călăraşi a întâmpinat în ultima perioadă şi problema lipsei de grupe negative de sânge, centrul având foarte multe solicitări din partea spitalelor, în special pentru secţiile de oncologie, ortopedie, pediatrie şi chirurgie. Beneficiile donării de sânge pentru organismul donatorului sunt umrmătoarele: componentele sanguine sunt împrospătate, sistemul imunitar este stimulat, scade riscul accidentelor vasculare, iar organismul tolerează mai ușor o hemoragie accidentală.

Persoanele care doresc să doneze sânge trebuie să aibă la ele un document de identitate, în original

Pentru a putea dona sânge, persoana trebuie să îndeplinescă următoarele condiții: să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 60 de ani; să fie cetățean român sau rezident în România; să aibă greutatea >/= 50 de kilograme; să aibă tensiunea arterială sistolică între 10 şi 18 mmHg; să nu fi suferit intervenții chirurgicale în ultimele şase luni; să nu fii în evidență cu diverse afecțiuni în tratament (diabet, boli cardio-vasculare, hematologice, renale, infecțioase sau parazitare, reumatologice, neurologice, alergii etc.); să nu aibă predispoziție la sângerare prelungită în caz de leziuni; în cazul femeilor: să nu fie însărcinate, în perioada de lăuzie, de alăptare sau în perioada menstruală. De asemenea, nu se consumă băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea donării şi nu se fumează înainte şi după donare cu o oră. În ziua donării se va lua un mic dejun bogat în vitamine (fructe, legume), fără grăsimi şi fără proteine animale (unt, produse lactate, carne) și cu aport de lichide: ceai, apă, sucuri naturale de fructe, cafea. Persoanele care doresc să doneze sânge trebuie să aibă la ele un document de identitate, în original (carte de identitate, pașaport sau carnet de conducere), care să nu fie expirat. Persoanele eligibile sunt supuse unei evaluări a stării de sănătate de către un medic și un control biologic (recoltare de probe de sânge pentru stabilirea grupei sanguine, RH, valoarea hemoglobinei, a glicemiei etc.). Coroborarea datelor rezultate din chestionar şi evaluarea medicală şi biologică decid dacă persoana în cauză este aptă pentru donare sau nu. Cantitatea de sânge total recoltată este de 450 – 500 de mililitri, care se reface ca volum în câteva ore, iar calitativ (componente sanguine) în două săptămâni. Donatorii au dreptul să primească rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării: grupa sanguină, RH, teste hepatită B și C; HIV, HTLV (ptr. leucemie), VDRL (sifilis), probe hepatice. Datele sunt confidențiale.

