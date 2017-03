Celebra artistă Ileana Ciuculete a fost îndrăgită şi de călărăşeni

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

O altă stea a muzicii populare româneşti a ales drumul îngerilor prea devreme. Vestea morţii faimoasei interprete de muzică populară, Ileana Ciuculete, a lăsat urme de tristeţe şi în sufletele călărăşenilor, care îi ascultau cu drag melodiile sale. În urmă cu doi ani, Ileana Ciuculete a fost prezentă în mijlocul locuitorilor din Dorobanţu, la Ziua comunei, unde a reuşit să aducă bucurie în sufletele oamenilor prin glasul său, dar şi felul său de a fi, o persoană plină de viaţă şi mereu cu zâmbetul pe buze. „Am aflat cu tristeţe vestea tragică a morţii celebrei artiste Ileana Ciuculete, o cântăreaţă iubită de mulţi locuitori ai comunei Dorobanţu. Am avut deosebita plăcere ca la Ziua comunei noastre, din noiembrie 2015, să o avem alături pe această doamnă deosebită, care ne-a încântat cu glasul său şi ne-a redat o stare de optimism şi multă voie bună. Ileana Ciuculete era o femeie plină de viaţă, care a reuşit, prin melodiile sale consacrate şi prin vocea ei de aur, să-i bucure pe toţi dorobănţenii la Ziua comunei. Chiar dacă a plecat în lumea celor veşnice, Ileana Ciuculete va rămâne în suflete noastre, lăsându-ne ca amintire cântecele sale, care au fost iubite de o ţară întreagă. Dumnezeu să-i poarte sufletul în lumină acestei mari artiste a cântecului popular românesc!”, ne-a mărturisit Vasile Stoica, primarul comunei Dorobanţu. Interpreta de muzică populară, Ileana Ciuculete, a murit marţi seara, într-o clinică privată, la vârsta de 59 de ani, în urma unor complicaţii ale hepatitei C, boală pe care a descoperit-o recent. Soţul artistei a declarat că fusese diagnosticată cu ciroză hepatică. Ileana Ciuculete s-a născut în data de 20 septembrie 1957, în comuna doljeană Vela. De-a lungul timpului, Ileana Ciuculete a fost solista mai multor ansambluri folclorice, printre care Ansamblul „Nicolae Bălcescu” din Craiova, Ansamblul Folcloric „Căluşul” din Scorniceşti şi Ansamblul „Danubius” din Drobeta Turnu-Severin. În 2005, Ileana Ciuculete a primit Discul de Aur pentru vânzarea în 40.000 de exemplare a albumului „Ciorbă de curcan”.

