Centrele de prim ajutor sunt în pregătire pentru perioadele caniculare

Cele două centre de prim ajutor amplasate în Piaţa Big şi Piaţa Mare sunt în acest moment în pregătire. Reprezentanţii Primăriei Municipiului Călăraşi ne-au precizat că în prezent sunt igienizate şi pregătite pentru a fi deschise.

“Am transmis deja adrese pentru programarea asistenților comunitari disponibili. Și anul acesta avem protocol de colaborare cu voluntarii Crucii Roșii și cei ai Școlii Postliceale FEG. Cum primim atenționare de caniculă de la Institutul de Meteorologie, le deschidem”, ne-au transmis reprezentanţii Primăriei Călăraşi.

Punctele de prim ajutor sunt dotate cu aparate de aer condiționat și dozatoare de apă, călărășenii putând beneficia și de asistență medicală oferită de asistenți medicali comunitari. Ca și în anii anteriori, Primăria Municipiului Călărași pune la dispoziția cetățenilor și sediul din strada București, sediul Direcției de Asistență Socială (Evidența Persoanelor), precum și Muzeul Municipal, puncte ce sunt dotate cu aparate de aer condiționat și dozatoare de apă rece. În acest weekend sunt anunţate temperaturi de peste 30 de grade Celsius, iar săptămâna viitoare, temperatura va atinge 35 de grade Celsius. Punctele de prim ajutor se vor deschide când vor fi emise atenţionările de caniculă (la 35 grade Celsius).

