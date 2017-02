Centrul de Transfuzii Sanguine Călăraşi are în continuare nevoie de o maşină

Centrul de Transfuzii Sanguine (CTS) Călăraşi a început bine acest an, la capitolul donatori. Potrivit directoarei CTS, biolog Niculina Ginghină, numărul donatorilor a început să crească, în comparaţie cu ultimele luni ale anului trecut. Dacă lunile trecute, Centrul de Transfuzii Sanguine Călăraşi se confrunta cu o criză acută de sânge, când în jur de 10 – 11 donatori se prezentau zilnic, în prezent vin la CTS 16 – 20 de donatori pe zi. De altfel, reprezentanţii acestui centru au expus din nou problema lipsei unui autovehicul pentru că cel pe care îl au în momentul de faţă este vechi de mai bine de 20 de ani, are podeaua ruginită şi emană gaze toxice ce ar pune în pericol sănătatea angajaţilor. „Anul trecut am avut 2.700 de donatori, cu o sută de donatori mai mult faţă de 2015. Acum am început anul bine pentru că avem în jur de 16 – 20 de donatori pe zi. Acest lucru se datorează apelurilor pe care le-am făcut pentru ca oamenii să vină să doneze, dar şi faptului că au început să vină aparţinători mulţi. În continuare ne confruntăm cu lipsa unui autovehicul cu care să transportăm sângele. Maşina pe care o avem în dotare este într-o stare precară. S-a spart podeaua, este foarte veche şi caroseria, iar motorul emană un miros foarte puternic, lucru destul de periculos pentru şofer şi pentru noi. Dacă doreşte cineva să ne sponsorizeze cu o maşină, nu neapărat nouă, ar fi un lucru extraordinar pentru că bugetul nu ne permite achiziţionarea unui autovehicul nou. De asemenea, o altă soluţie ar fi ca cineva care are o maşină la mâna a doua să ne-o vândă la un preţ avantajos pentru noi şi să accepte plata în rate, pentru că numai în acest mod o putem achiziţiona”, a precizat biolog Niculina Ginghină, directoarea CTS Călăraşi.

Odată cu donarea, se beneficiază şi de analizarea sângelui în mod gratuit

„Fii alături de noi, ca împreună să salvăm o viaţă de om!” este sloganul Centrului de Transfuzii Sanguine Călăraşi, prin care se face apel la toţi cetăţenii din judeţul nostru să vină să doneze sânge pentru a veni în sprijinul persoanelor supuse unor operații dificile, la cele care necesită tratamente împotriva cancerului sau la victimele accidentelor rutiere. Pentru a putea să doneze, doritorii trebuie să prezinte un act de identitate, să aibă între 18 şi 60 de ani, să nu fi suferit operaţii minore în ultimele trei luni sau majore în ultimele şase luni, să nu fi avut hepatită, TBC şi să nu fi consumat alcool cu 48 de ore înaintea donării. În cazul în care donatorul suferă de o boală transmisibilă, acesta va fi contactat şi informat asupra stării sale de sănătate. În compensaţie, toţi donatorii beneficiază de şapte tichete de masă în valoare totală de 65,45 de lei şi o zi scutire medicală plătită, de la locul de muncă. Odată cu donarea, se beneficiază şi de analizarea sângelui în mod gratuit: HTLV, Hepatita B, Hepatita C, SIDA, Sifilis, glicemie, det. Hemoglobina, det. Anticorpi iregulari şi det. de grup sanguin. De asemenea, persoanele care donează sânge beneficiază şi de decontarea biletelor de transport dus-întors, la fiecare donare, pentru persoanele din afara oraşului. Toate persoanele care doresc să doneze sânge se pot prezenta la Centrul de Transfuzii Sanguine Călăraşi, cu sediul în incinta Policlinicii nr. 2, etaj 2, telefon 0242/333.663.

