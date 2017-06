Centrul Militar Județean Călărași are un nou comandant

Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Centrul Militar Județean (CMJ) Călărași are un nou comandant în persoana locotenentului colonel Teau Tomiță Crăciun. Postul de comandant a fost scos la concurs în urma pensionării fostului comandant al CMJ Călărași, colonelul Nelu Dinu. Locotenentul colonel Teau Tomiță Crăciun a preluat conducerea Centrului Militar Județean Călăraşi încă de la finele lunii mai, după afişarea rezultatelor concursului pe post. Ieri, 20 iunie, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, s-a întâlnit cu noul comandant al CMJ Călăraşi.

„Astăzi l-am cunoscut pe noul comandant al Centrului Militar Județean Călărași şi al Garnizoanei Călărași, locotenent colonel Teau Tomiță Crăciun. Un profesionist care de peste 20 de ani poartă cu onoare ținuta militară şi care mi-a mărturisit că are un obiectiv primordial în funcția pe care o deține – promovarea profesiei militare. Îmi doresc de la domnul comandant o bună colaborare cu Consiliul Județean Călărași şi să fie acea interfață între armată şi societatea civilă de care avem nevoie. Locotenent colonel Tomiță Crăciun este căsătorit, are doi copii şi vine din Craiova unde a fost şef de stat major al Batalionului 205 Apărare Antiaeriană”, a postat, pe un site de socializare, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă.

